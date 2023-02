Antwerp kan OHL niet kloppen en laat kans liggen om kloof met Union te dichten

OHL - Antwerp in een notendop:

Billijke puntendeling in Leuven

Na het nieuwe puntenverlies van Union was de opdracht van Antwerp zondag zonneklaar: winnen op Leuven zou The Great Old naast de Brusselaars op plek twee in de stand brengen. Antwerp kon wel niet rekenen op de geschorste Alderweireld en De Laet.

OHL had al sinds november niet meer in eigen huis gewonnen en wou maar al te graag komaf maken met die statistiek. Toch was het Antwerp dat de openingsfase voor zijn rekening nam. Balikwisha en Kerk vuurden dan wel waarschuwingen af, maar echt overtuigen konden de bezoekers niet.

De thuisploeg wachtte geduldig op zijn kans en op het halfuur kwam die er ook. Patris ging neer in de zestien, Verboomen wees na een VAR-interventie naar de stip en Thorsteinsson zette OHL gevleid op voorsprong. Een ongeïnspireerd Antwerp moest reageren, maar had moeite met de Leuvense organisatie.

Na de rust kreeg Antwerp wel opnieuw de schwung in zijn spel. Een kansenregen resulteerde finaal ook in een doelpunt: Kerk kon op een hoekschop aan de tweede paal vrijstaand binnentikken. Meteen na de 1-1 kwam OHL ei zo na opnieuw op voorsprong, maar Avila weerde de 2-1 van Nsingi nog spectaculair van de lijn.

In het slot bleven beide ploegen zoeken naar de drie punten, maar Nsingi en Ekkelenkamp kregen de winnende treffer niet meer over de lijn. Antwerp blijft zo hangen op plek drie in de stand, OHL nestelt zich nog wat dieper in de buik van het klassement.