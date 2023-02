LIVE: Genk zet dapper Oostende nog voor de rust zakelijk op 2-0

clock 48' tweede helft, minuut 48. De eerste van El Khannous gaat niet door... Even was er blijheid alom in Genk, want El Khannous scoorde zijn eerste van het seizoen. Zijn schot, op aangeven van - alweer - Trésor, week nog af via een Oostends been en zette zo Hubert op verkeerde voet. Uit pure blijdschap sprong hij nog in de armen van zijn coach. Maar na VAR-overleg keurt Vergoote het doelpunt niet goed. . De eerste van El Khannous gaat niet door... Even was er blijheid alom in Genk, want El Khannous scoorde zijn eerste van het seizoen. Zijn schot, op aangeven van - alweer - Trésor, week nog af via een Oostends been en zette zo Hubert op verkeerde voet. Uit pure blijdschap sprong hij nog in de armen van zijn coach. Maar na VAR-overleg keurt Vergoote het doelpunt niet goed.

clock 46' tweede helft, minuut 46. Drie wissels bij de start van de tweede helft. Thalhammer beseft dat er iets moet veranderen. In de hoop om de wedstrijd toch nog te doen keren gooit hij Attanga erin voor Bätzner en Capon voor Urhoghide, die geel pakte. Ook bij Genk een wissel: Bryan Heynen lijkt ook een probleem te hebben, want hij blijft in de kleedkamers. Aziz neemt zijn plaats in.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 19:18 rust, 19 uur 18. Vervanging bij KRC Genk, Aziz Ouattara Mohammed erin, Bryan Heynen eruit wissel substitution out Bryan Heynen substitution in Aziz Ouattara Mohammed

clock 19:18 rust, 19 uur 18. Vervanging bij KV Oostende, David Atanga erin, Nick Batzner eruit wissel substitution out Nick Batzner substitution in David Atanga

clock 19:10 rust, 19 uur 10.

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Einde van de eerste helft. Genk kwam vroeg op voorsprong na een hoekschop via Munoz. Een veelbelovende start van de landskampioen die snel teniet werd gedaan door een stevig Oostende. De voorlaatste in de stand speelde gretig, intens en zonder angst. Genk leek even in de problemen te komen, maar aan flitsen had het genoeg. Samatta, die de vroeg geblesseerde Tolu moest komen vervangen, werkte een knappe aanval en de 17e assist van Trésor genadeloos af.



clock 44' eerste helft, minuut 44.

clock 43' Assistkoning Trésor maakt zijn naam waar. Zoals het een ware royale assistgever bekoord bediende hij Samatta met zijn tweede doelpunt van het seizoen. Trésor telt nu 17 assists, dat zijn er 7 (!) meer dan zijn ploegmaat en tweede in die rangschikking Paintsil. . eerste helft, minuut 43. statistics

clock 41' eerste helft, minuut 41.

clock 41' eerste helft, minuut 41. Samatta rondt sterke aanval af! Het vuurwerk mag nog eens branden! Zoals al eerder gezegd: aan een flits heeft Genk genoeg. Zoals nu: KV Oostende wordt helemaal uit verband gespeeld. Trésor geeft af, Samatta scoort! De tweede van het seizoen voor de publiekslieveling.

clock 41' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 41 door Mbwana Samatta van KRC Genk. 2, 0. goal KRC Genk KV Oostende 54' 2 0

clock 40' eerste helft, minuut 40.

clock 38' eerste helft, minuut 38. Ook Munoz test zijn afstandsvermogen. Beter dan Arteaga, want hij richt al op doel. Alleen brengt het Hubert nog niet in de problemen.

clock 37' eerste helft, minuut 37. Arteaga vuurt nog een afstandsschot af. Hubert laat voorbij zijn doel vliegen.

clock 35' Gele kaart voor Osaze Urhoghide van KV Oostende tijdens eerste helft, minuut 35 yellow card Osaze Urhoghide KV Oostende

clock 33' eerste helft, minuut 33. Aan flitsen lijkt het genoeg te hebben: een knappe aanval van Paintsil, El Khannouss en Heynen komt na een driehoekje terug tot bij Paintsil. Hij lijkt klaar om af te vuren, maar Samatta loopt in de weg en dus houdt hij even in. Weg kans.

clock 31' eerste helft, minuut 31. KV Oostende speelt goed mee met de competitieleider. Zonder angst, zoals Thalhammer het graag had gewild. Het blinkt zelfs even uit in balbezit. Genk heeft het even niet makkelijk.