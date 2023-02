LIVE: 3-0! Genk toont zich efficiënter dan Oostende en telt de kustploeg uit

Na een 1 op 6 wil leider Genk tegen voorlaatste in de stand KV Oostende opnieuw aankopen met een overwinning. De thuisploeg kan zich bovendien verzekeren van zijn plek in de top 4. De bezoekers hebben de punten dan weer broodnodig als ze volgend jaar nog in de hoogste klasse actief willen zijn. Volg de wedstrijd hier live vanaf 18.15 uur.