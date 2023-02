Knoopt Genk tegen KV Oostende opnieuw aan met 3 punten?

Enige positieve voor de bezoekers is dat ze hun laatste twee wedstrijden niet meer verloren. Maken ze er vandaag drie op een rij van?

vooraf, 11 uur 26. KV Oostende in zwaar water. De laatste zege van KV Oostende dateert dan weer van 6 november (!). De Kustboys wonnen toen met 3-1 van KV Kortrijk. Enige positieve voor de bezoekers is dat ze hun laatste twee wedstrijden niet meer verloren. Maken ze er vandaag drie op een rij van? .

vooraf, 11 uur 22. Genk ontsnapt aan nederlaag tegen KV Mechelen. Racing Genk ontsnapte vorige week in extremis aan een tweede nederlaag op rij. Na het verlies tegen Antwerp sleepten de Limburgers in de 94e minuut nog een gelijkspel uit het vuur tegen KV Mechelen. Gelukkig voor de ploeg van Wouter Vrancken sprokkelde dichtste achtervolger Union ook amper één puntje in zijn laatste twee wedstrijden. .