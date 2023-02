Tien spelers van Eupen weren zich als een duivel in wijwatervat tegen Cercle (en in degradatiestrijd)

clock 90+5' tweede helft, minuut 95. Laatste fluitsignaal. Tien spelers van Eupen weren zich als een duivel in een wijwatervat tegen Cercle Brugge, maar zullen met dubbel gevoel achter blijven. Beide ploegen hadden voldoende kansen om te winnen, maar de match eindigt op 2-2. . Laatste fluitsignaal Tien spelers van Eupen weren zich als een duivel in een wijwatervat tegen Cercle Brugge, maar zullen met dubbel gevoel achter blijven. Beide ploegen hadden voldoende kansen om te winnen, maar de match eindigt op 2-2.

clock 90+5' tweede helft tweede helft, minuut 95 match afgelopen

clock 90+3' tweede helft, minuut 93. Eupen kiest eieren voor zijn geld. Eupen lijkt niet meer aan te dringen in de extra tijd. Cercle is al een hele tijd uit de partij verdwenen. . Eupen kiest eieren voor zijn geld Eupen lijkt niet meer aan te dringen in de extra tijd. Cercle is al een hele tijd uit de partij verdwenen.

clock 90+1' Gele kaart voor Stef Peeters van KAS Eupen tijdens tweede helft, minuut 91 yellow card Stef Peeters KAS Eupen

clock 90' Geen 3-2 voor Eupen in 90e minuut. Een paar tellen denken alle fans van Eupen dat ze toch drie punten mogen bijschrijven, maar de grensrechter heeft gezien dat Gassama buitenspel stond voor hij een assist gaf voor Prevljak. . tweede helft, minuut 90. offside Geen 3-2 voor Eupen in 90e minuut Een paar tellen denken alle fans van Eupen dat ze toch drie punten mogen bijschrijven, maar de grensrechter heeft gezien dat Gassama buitenspel stond voor hij een assist gaf voor Prevljak.

clock 87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij KAS Eupen, Smail Prevljak erin, Konan N'Dri eruit wissel substitution out Konan N'Dri substitution in Smail Prevljak

clock 85' tweede helft, minuut 85. Invaller Hotic zorgt nog even voor een heet standje voor het doel van Eupen. Hij mikt een vrije trap nipt naast. Eupen ontsnapt, maar dit zou zuur zijn geweest voor de thuisploeg na al hun werkkracht met tien spelers. . Invaller Hotic zorgt nog even voor een heet standje voor het doel van Eupen. Hij mikt een vrije trap nipt naast. Eupen ontsnapt, maar dit zou zuur zijn geweest voor de thuisploeg na al hun werkkracht met tien spelers.

clock 82' tweede helft, minuut 82. Gassama laat het liggen 2.0. Cercle ontsnapt opnieuw aan de 3-2. Opnieuw schakelt Eupen heel snel om met de snelle N'Dri. Niemand kan volgen en de voorzet naar de tweede paal is goed, maar Gassama trapt over de bal. Oké, het was wel niet makkelijk, maar ook in het begin van de tweede helft had hij een enorme kans. . Gassama laat het liggen 2.0 Cercle ontsnapt opnieuw aan de 3-2. Opnieuw schakelt Eupen heel snel om met de snelle N'Dri. Niemand kan volgen en de voorzet naar de tweede paal is goed, maar Gassama trapt over de bal. Oké, het was wel niet makkelijk, maar ook in het begin van de tweede helft had hij een enorme kans.

clock 81' tweede helft, minuut 81. Francis heeft zijn schietschoenen meegenomen naar Eupen. Francis zorgde in de eerste helft al voor een heerlijke goal van buiten het strafschopgebied en doet dat bijna fijntjes over. Deze keer mikt hij iets te hoog. . Francis heeft zijn schietschoenen meegenomen naar Eupen Francis zorgde in de eerste helft al voor een heerlijke goal van buiten het strafschopgebied en doet dat bijna fijntjes over. Deze keer mikt hij iets te hoog.

clock 77' tweede helft, minuut 77. Vervanging bij KAS Eupen, Boris Lambert erin, Gary Magnée eruit wissel substitution out Gary Magnée substitution in Boris Lambert

clock 76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij Cercle Brugge, Dino Hotic erin, Charles Vanhoutte eruit wissel substitution out Charles Vanhoutte substitution in Dino Hotic

clock 76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij Cercle Brugge, Yann Gboho erin, Kevin Denkey eruit wissel substitution out Kevin Denkey substitution in Yann Gboho

clock 75' tweede helft, minuut 75.

clock 74' tweede helft, minuut 74. Ik ga mijn profetische woorden intrekken. Ik zei dat er zeker gescoord zal worden in de tweede helft, maar het is eerder pover momenteel. Jeroen van der Loop - Sporza radio . Ik ga mijn profetische woorden intrekken. Ik zei dat er zeker gescoord zal worden in de tweede helft, maar het is eerder pover momenteel. Jeroen van der Loop - Sporza radio

clock 70' tweede helft, minuut 70. Eupen heeft het aandringen van Cercle overleefd en is na 25 minuten in de tweede helft weer even de meest dreigende ploeg. Niet vergeten dat de thuisploeg hier met tien staat te spelen sinds de 17e minuut. Alleen dat verdient al een pluim. Cercle overtuigt niet echt voorlopig in deze match. . Eupen heeft het aandringen van Cercle overleefd en is na 25 minuten in de tweede helft weer even de meest dreigende ploeg. Niet vergeten dat de thuisploeg hier met tien staat te spelen sinds de 17e minuut. Alleen dat verdient al een pluim. Cercle overtuigt niet echt voorlopig in deze match.

clock 67' tweede helft, minuut 67. Gassama gooit zichzelf teleurgesteld op de grond. Niet omdat hij een penalty wil versieren, maar omdat hij teleurgesteld is in zichzelf. Hij was voorbij Marcelin, maar glijdt in een kansrijke positie uit. Een dure misser voor Eupen. . Gassama gooit zichzelf teleurgesteld op de grond. Niet omdat hij een penalty wil versieren, maar omdat hij teleurgesteld is in zichzelf. Hij was voorbij Marcelin, maar glijdt in een kansrijke positie uit. Een dure misser voor Eupen.

clock 65' tweede helft, minuut 65. Weer een kans voor Cercle. Weer bijna een assist voor Siquet. Somers laat een lage voorzet slim lopen, maar Denkey lijkt ook verrast, want hij trapt een enorme kans van dichtbij over. . Weer een kans voor Cercle Weer bijna een assist voor Siquet. Somers laat een lage voorzet slim lopen, maar Denkey lijkt ook verrast, want hij trapt een enorme kans van dichtbij over.

clock 63' Geen goal voor Marcelin. Marcelin scoort op een goed aangesneden vrije trap van Siquet, maar de doelpuntenmaker stond met een voet buitenspel toen de bal vertrok. Dat is duidelijk te zien. Het feest gaat niet door. . tweede helft, minuut 63. offside Geen goal voor Marcelin Marcelin scoort op een goed aangesneden vrije trap van Siquet, maar de doelpuntenmaker stond met een voet buitenspel toen de bal vertrok. Dat is duidelijk te zien. Het feest gaat niet door.

clock 62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij KAS Eupen, Ibrahim Diakite erin, Yentl Van Genechten eruit wissel substitution out Yentl Van Genechten substitution in Ibrahim Diakite