Swingt Cercle Brugge ook in de verre Oostkantons?

Cercle Brugge charmeerde vorige week in de Brugse derby, maar geraakte niet verder dan een punt. Eupen bengelt na een nederlaag tegen Antwerp dan weer net boven de degradatiezone. Verstevigt de Vereniging zijn plek in de top 8 of voetbalt Eupen zich richting veiligere oorden? Volg de wedstrijd hier live vanaf 18.15 uur.