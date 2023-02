Club-coach Parker wuift druk weg voor topper tegen Gent: "Ik heb geen steunbetuiging van bestuur nodig"

"Andreas zal niet klaar zijn. Hij staat enkele weken aan de kant. We dachten dat hij op de weg terug was, maar hij heeft nu een probleem met zijn appendix. Het is erg frustrerend, want Andreas is een speler met heel veel kwaliteit."

vooraf, 19 uur 08. Skov Olsen nog weken out. Parker had ook nog slecht nieuws over smaakmaker Andreas Skov Olsen. De Deen staat langer aan de kant dan gehoopt en mist ook de clash tegen Gent. "Andreas zal niet klaar zijn. Hij staat enkele weken aan de kant. We dachten dat hij op de weg terug was, maar hij heeft nu een probleem met zijn appendix. Het is erg frustrerend, want Andreas is een speler met heel veel kwaliteit." .

vooraf, 19 uur 05. Parker: "Het wordt zwaar tegen Gent". Club Brugge zit in stormachtig weer. Blauw-zwart krijgt al wekenlang de motor niet aan de praat in de competitie en in de Champions League ging het kansloos onderuit tegen Benfica. De komst van rivaal Gent komt zondag dan ook op een moeilijk moment. "Het wordt een zware wedstrijd, om verschillende redenen", blikte Club-coach Scott Parker vooruit. "Er is de geschiedenis tussen beide clubs, maar we strijden nu ook beiden voor de top vier. Ik zat donderdag in de Ghelamco Arena en zag Gent aan het werk, het is gewoon een erg goed team." "Of het een voordeel zal zijn dat Gent 120 minuten heeft moeten spelen in Europa? Voor hen is het misschien niet ideaal, maar ik denk niet dat het een verschil zal spelen." De druk rond de persoon van Parker steeg na de non-match tegen Cercle. "Maar ik doe gewoon mijn werk. Ik zie de problemen en ik zie ook de progressie. Ik snap dat van buitenaf mensen dat niet zien. Ik heb geen steunbetuiging van het bestuur nodig." "Er is veel meer dan enkel de resultaten. Het is niet dat als je verliest dat het per se slecht gaat. Net zoals het niet per se goed gaat als je wint. De marges van winst of verlies zijn heel klein, al was het vorig weekend wel gewoon heel slecht." .