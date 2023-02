LIVE: Charleroi en STVV verzamelen kansen, maar scoren nog niet

clock 58' tweede helft, minuut 58. Beide teams snuffelen nu om de beurt aan elkaars grote rechthoek, maar keer op keer ontbreekt de laatste pass. . Beide teams snuffelen nu om de beurt aan elkaars grote rechthoek, maar keer op keer ontbreekt de laatste pass.

clock 52' tweede helft, minuut 52. Bayo kan nog eens oprukken, maar zijn puntertje strand op een Truiense rug. De tweede helft gaat voorlopig verder op het elan van de eerste.

clock 49' tweede helft, minuut 49. Nieuws uit Brussel: Anderlecht en Standard hebben de punten gedeeld. STVV kan zo vandaag een zaakje doen met het oog op de top acht, als het zou winnen

clock 48' tweede helft, minuut 48. STVV laat zich als eerste opmerken na de rust, maar de vrije trap van Boya mist precisie.

clock 46' tweede helft, minuut 46. Daar gaan we weer. De bal rolt opnieuw op Mambourg. Felice Mazzu heeft één wissel doorgevoerd: Bager is binnen gebleven, Nkuba is zijn vervanger.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 20:18 rust, 20 uur 18. Vervanging bij Charleroi, Ken Nkuba Tshiend erin, Jonas Bager eruit wissel substitution out Jonas Bager substitution in Ken Nkuba Tshiend

clock 20:04 rust, 20 uur 04. Nog geen goals in matige match. Charleroi en STVV gaan rusten met een brilscore op het bord. STVV kon dreigen via Bruno, Charleroi via Bayo. Voor de rest viel er weinig te noteren.

clock 45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

clock 45+3' eerste helft, minuut 48. Bayo pakt uit met een flukse dribbel en wordt uiteindelijk foutief afgestopt. Kan Charleroi nog iets puren uit deze late vrije trap?

clock 42' eerste helft, minuut 42. Het kwik in Mambourg duikt ondertussen richting het vriespunt en ook de spanningsgraad schuurt tegen dat vriespunt aan. Krijgen we nog iets te zien voor de rust?

clock 36' eerste helft, minuut 36. De grote kans voor Bruno heeft de thuisploeg opnieuw wat wakker geschud. De Carolo's hebben nu het overwicht, maar vinden moeilijk de openingen.

clock 30' Koffi houdt de nul op het bord. Daar was bijna de openingstreffer! Bruno kan van dichtbij aanleggen, maar een knappe beenveeg van Koffi houdt de nul op het bord. Dit was de grootste kans tot nog toe. eerste helft, minuut 30. crucial save

clock 27' eerste helft, minuut 27. Van Cleemput dropt een vrije trap uitstekend in de box. Stulic klimt hoog, maar kan zijn kopbal niet voldoende richten. Charleroi krijgt de bal voorlopig niet tussen de palen.

clock 25' eerste helft, minuut 25. We zijn ondertussen over halfweg in deze eerste helft, maar het is nog altijd wachten op de eerste echte grote kans in deze partij.

clock 22' eerste helft, minuut 22. Heymans zet een goede dribbel op, maar gaat dan kermend neer. De herhaling toont dat Boya hem met de hand een veeg over de neus gaf. Het levert de STVV-middenvelder geel op.

clock 21' Gele kaart voor Frank Boya van STVV tijdens eerste helft, minuut 21 yellow card Frank Boya STVV

clock 19' eerste helft, minuut 19. Daar is STVV nog eens. Bruno wordt uitstekend diep gestuurd, maar de goalgetter wipt de bal over de kooi van Koffi. Dat heeft hij al beter gedaan.

