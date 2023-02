Charleroi en STVV bikkelen in de buik van het klassement

STVV kan bij winst vanavond de top 8 induiken, al is het ook wel afhankelijk van het resultaat van Anderlecht. Charleroi kan bij een driepunter dan weer naast STVV komen in de stand.

vooraf, 19 uur . Strijd om play-offs. Echt warm zullen de fans van Charleroi en STVV niet worden door de recente resultaten van hun teams. Toch maken beiden nog kans op de Europe Play-offs. STVV kan bij winst vanavond de top 8 induiken, al is het ook wel afhankelijk van het resultaat van Anderlecht. Charleroi kan bij een driepunter dan weer naast STVV komen in de stand. .

vooraf, 18 uur 40. STVV met Boya en zonder geschorste Koita. Net als Felice Mazzu voert ook STVV-coach Bernd Hollerbach twee wissels door in zijn basiselftal, al is één wissel wel noodgedwongen. Bocat vervangt de geschorste Koita op links en Reitz moet plaatsruimen voor Boya. .

vooraf, 18 uur 28. Charleroi ontvangt STVV. Charleroi en STVV gaan zondagavond op zoek naar een nieuwe zege in de JPL. Beide teams zijn de laatste weken erg wisselvallig, maar kunnen een driepunter goed gebruiken in de strijd om de Europe Play-offs. Vooral STVV is nog volop in de running voor die top acht. Volg het straks live om 19.15 uur. .