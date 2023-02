LIVE: Vuurwerk in de klassieker: Slimani gidst Anderlecht in twee dolle minuten op en over Standard

clock 39' eerste helft, minuut 39. Doelpunt Anderlecht: 2-1! Spektakel in de topper tussen Anderlecht en Standard. In twee dolle minuten gaat Anderlecht op en over Standard. Het is opnieuw Amuzu die uitpakt met een uitstekende actie. De winger assisteert Slimani met een uitgemeten voorzet voor zijn tweede van de avond. . Doelpunt Anderlecht: 2-1! Spektakel in de topper tussen Anderlecht en Standard. In twee dolle minuten gaat Anderlecht op en over Standard. Het is opnieuw Amuzu die uitpakt met een uitstekende actie. De winger assisteert Slimani met een uitgemeten voorzet voor zijn tweede van de avond.

clock 35' eerste helft, minuut 35. Doelpunt Anderlecht: 1-1. Amuzu toont zich in de beginfase een ware gesel voor de Standard-verdediging en lokt nu ook een strafschop uit. Fossey komt in de grote rechthoek te laat op de spurtbom. De penalty is een koud kunstje voor goaltjesdief, Slimani. De spits van Anderlecht duwt het leer onder Bodart tegen het net. . Doelpunt Anderlecht: 1-1 Amuzu toont zich in de beginfase een ware gesel voor de Standard-verdediging en lokt nu ook een strafschop uit. Fossey komt in de grote rechthoek te laat op de spurtbom. De penalty is een koud kunstje voor goaltjesdief, Slimani. De spits van Anderlecht duwt het leer onder Bodart tegen het net.

clock 29' eerste helft, minuut 29. Hard tegen onzacht. Anderlecht en Standard maken er een geanimeerde klassieker van. Beide ploegen tonen zich gretig in de duels en zetten de man in balbezit steeds stevig onder druk. Er is weinig tijd om te voetballen, waardoor het leer gretig over en weer gaat. . Hard tegen onzacht Anderlecht en Standard maken er een geanimeerde klassieker van. Beide ploegen tonen zich gretig in de duels en zetten de man in balbezit steeds stevig onder druk. Er is weinig tijd om te voetballen, waardoor het leer gretig over en weer gaat.

clock 20' eerste helft, minuut 20. Het plannetje van beide ploegen is inmiddels duidelijk: Anderlecht wil de bal, Standard trekt de kaart van de tegenaanval. De keuze om Ohio in de ploeg te droppen, loont voorlopig. De aalvlugge spits van de Rouches duikt steeds op in de rug van de defensie van Anderlecht. . Het plannetje van beide ploegen is inmiddels duidelijk: Anderlecht wil de bal, Standard trekt de kaart van de tegenaanval. De keuze om Ohio in de ploeg te droppen, loont voorlopig. De aalvlugge spits van de Rouches duikt steeds op in de rug van de defensie van Anderlecht.

clock 17' eerste helft, minuut 17. Ook Anderlecht laat zijn eerste schot tussen de palen optekenen. Het is Dreyer die zijn foutje van daarjuist wil goedmaken met een afstandsschot, maar er zit te weinig dynamiet in de krulbal van de Deen. . Ook Anderlecht laat zijn eerste schot tussen de palen optekenen. Het is Dreyer die zijn foutje van daarjuist wil goedmaken met een afstandsschot, maar er zit te weinig dynamiet in de krulbal van de Deen.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Doelpunt Standard: 0-1. Balikwisha draait zijn tegenstander tureluurs aan de cornervlag en zwiept het leer voor de goal. De bal valt voor de voeten van Dreyer, maar die mist zijn interceptie volledig. Ohio bedankt zijn conculega voor de onbewuste deviatie en hakt de bal zelf in doel. . Doelpunt Standard: 0-1 Balikwisha draait zijn tegenstander tureluurs aan de cornervlag en zwiept het leer voor de goal. De bal valt voor de voeten van Dreyer, maar die mist zijn interceptie volledig. Ohio bedankt zijn conculega voor de onbewuste deviatie en hakt de bal zelf in doel.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Als een mes door boter. Amuzu pakt uit met een verschroeiende versnelling en laat iedereen van Standard ter plekke. De vleugelspeler van Anderlecht geeft het leer mee aan Slimani, die op zijn beurt probeert voor te zetten. Maar de hoopgevende tegenaanval wordt door de Rouches alsnog in de kiem gesmoord. . Als een mes door boter. Amuzu pakt uit met een verschroeiende versnelling en laat iedereen van Standard ter plekke. De vleugelspeler van Anderlecht geeft het leer mee aan Slimani, die op zijn beurt probeert voor te zetten. Maar de hoopgevende tegenaanval wordt door de Rouches alsnog in de kiem gesmoord.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Waarschuwingsschotje Ohio. Bart Verbruggen wordt een eerste keer aan het werk gezet. Standard loert op de counter en stuurt de aalvlugge Ohio op weg naar het doel. De aanvaller van Standard knalt, maar de goalie van Anderlecht is bij de pinken. . Waarschuwingsschotje Ohio Bart Verbruggen wordt een eerste keer aan het werk gezet. Standard loert op de counter en stuurt de aalvlugge Ohio op weg naar het doel. De aanvaller van Standard knalt, maar de goalie van Anderlecht is bij de pinken.

clock 4' eerste helft, minuut 4. De dribbelvaardige Amuzu zorgt voor het eerste kunstje van de wedstrijd. De winger van Anderlecht zet zich door en probeert de bal voor te zetten, maar zijn voorzet vliegt tegen zijn tegenstander in hoekschop. Murillo krijgt de kans om die stilstaande fase met een kopbal naar doel te verzilveren, maar zijn buffelstoot mist richting. . De dribbelvaardige Amuzu zorgt voor het eerste kunstje van de wedstrijd. De winger van Anderlecht zet zich door en probeert de bal voor te zetten, maar zijn voorzet vliegt tegen zijn tegenstander in hoekschop. Murillo krijgt de kans om die stilstaande fase met een kopbal naar doel te verzilveren, maar zijn buffelstoot mist richting.

clock 1' eerste helft, minuut 1. START. Kan Anderlecht in de klassieker tegen Standard opnieuw in de top 8 duiken? Volg de wedstrijd op de voet in onze app/website of luister naar Radio 1. . START Kan Anderlecht in de klassieker tegen Standard opnieuw in de top 8 duiken? Volg de wedstrijd op de voet in onze app/website of luister naar Radio 1.

