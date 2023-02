LIVE: Standard toont zich gevaarlijk op de tegenaanval, maar man-in-vorm Verbruggen is paraat

Kan Anderlecht in de klassieker tegen Standard opnieuw in de top 8 duiken? Volg de wedstrijd op de voet in onze app/website of luister naar Radio 1.

eerste helft, minuut 1. START. Kan Anderlecht in de klassieker tegen Standard opnieuw in de top 8 duiken? Volg de wedstrijd op de voet in onze app/website of luister naar Radio 1. .

clock 18:13

vooraf, 18 uur 13. Schenkt Anderlecht zich straks een perfecte week? In vergelijking met de heenwedstrijd, is de rust nu toch wat teruggekeerd in Brussel. Nieuwe trainer Brian Riemer kreeg ondertussen wat meer stabiliteit in het spel en afgelopen week gingen de Brusselaars nog door in de Conference League - na een strafschoppenreeks tegen het Bulgaarse Ludogorets. Mits een zege springt de thuisploeg straks ook over Cercle Brugge de top 8 binnen. .