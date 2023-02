Deila kijkt uit naar Clasico: "Niet meer het Anderlecht vanuit de heenmatch"

Dit is een wedstrijd met veel geschiedenis. De vorige keer was al heel bijzonder en ik merk dat iedereen al uitkijkt naar de Clasico.

vooraf, 10 uur 25. Dit is een wedstrijd met veel geschiedenis. De vorige keer was al heel bijzonder en ik merk dat iedereen al uitkijkt naar de Clasico. Standard-coach Ronny Deila .

vooraf, 10 uur 23. Standard ruikt top 4. Standard won vorig weekend verrassend met 2-4 op het veld van Union en kan opnieuw dromen van een plekje in de top 4. Als Club Brugge en Gent vandaag gelijkspelen, kunnen de Rouches straks op een gedeelde vierde plek komen in de stand. .

clock 10:18

vooraf, 10 uur 18. Schenkt Anderlecht zich straks een perfecte week? In vergelijking met de heenwedstrijd is de rust nu toch wat teruggekeerd in Brussel. Nieuwe trainer Brian Riemer kreeg ondertussen wat meer stabiliteit in het spel en afgelopen week stootten de Brusselaars nog door in de Conference League na een strafschoppenreeks tegen het Bulgaarse Ludogorets. Mits een zege springt de thuisploeg straks ook over Cercle Brugge de top 8 binnen. .