Nadert Union vanavond tot op 4 punten van leider Racing Genk?

De ongeslagen reeks van Union kende ook in het Jan Breydelstadion geen einde. Het was de betere van Club Brugge, maar won niet vorige week vrijdag: 1-1. De hoofdstedelingen van Karel Geraerts zijn nu al 17 wedstrijden ongeslagen in de competitie, goed voor 43 op 51. Tegen Standard willen ze daar ongetwijfeld 18 van maken.

Union en Standard spelen op zaterdagavond in het Dudenpark de op papier topper van speeldag 26. Union kan bij winst naderen tot op 4 punten van leider Genk, Standard springt bij winst (even) over KAA Gent naar de 5e plaats.