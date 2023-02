LIVE: Spektakel in het Dudenpark! Standard op voorsprong na 3 goals in 5 minuten

clock 50' tweede helft, minuut 50. Waarschuwingsschot Vertessen. Yorbe Vertessen neemt een verre voorzet van zijn kapitein Teuma perfect aan. Na zijn controle drukt de jonge Belg meteen af, maar Bodart ligt in de weg. Het momentum lijkt voor de thuisploeg. . Waarschuwingsschot Vertessen Yorbe Vertessen neemt een verre voorzet van zijn kapitein Teuma perfect aan. Na zijn controle drukt de jonge Belg meteen af, maar Bodart ligt in de weg. Het momentum lijkt voor de thuisploeg.

Karel Geraerts gooit het roer om. De trainer van Union brengt Simon Adingra tussen de lijnen. De winger komt in de plaats van de centrale verdediger Ismaël Kandouss. De Unionisten zullen de tweede helft dus in een iets aanvallendere formatie spelen.

clock 21:52 rust, 21 uur 52. Vervanging bij Union, Simon Adingra erin, Ismaël Kandouss eruit wissel substitution out Ismaël Kandouss substitution in Simon Adingra

RUST: 1-2. "We waren aan het slapen in de opwarming, mannen. Tijd om op te staan", bulderde Union-doelman Anthony Moris - in het cirkeltjes voor de aftrap - nog in de oren van zijn ploegmakkers. De Nostradamus der doelmannen had zijn ploegmakkers nochtans gewaarschuwd, maar de wekker van de thuisploeg ging na twintig minuten pas écht af. Een beter pepmiddel dan koffie, waren de vijf minuten die toen volgden. 20': De treuzelende Senne Lynen de bal op het middenveld. Balikwisha was de ballendief met dienst en stuurde in de tegenaanval Zinckernagel alleen op weg naar doel. De Deense spits dribbelde de bal voorbij Moris in doel. 22': Nog geen twee minuten later deed de thuisploeg dat kunstje over. De protagonisten bij Union waren Lapoussin, die op zijn beurt Yorbe Vertessen alleen op de goal afstuurde. Ook de jonge Belg maakte het koelbloedig af 25': Maar ook dat feestje was geen lang leven beschoren. Vijf minuten na het openingsdoelpunt kon Standard zijn gretigheid nog maar eens verzilveren. Na een reuzenslalom van Dønnum knalde Steven Azate de 2-1 al op het scoreboard. Beide ploegen hadden de rest van de eerste helft nodig om te bekomen van die adrenaline-opstoot.

De Nostradamus der doelmannen had zijn ploegmakkers nochtans gewaarschuwd, maar de wekker van de thuisploeg ging na twintig minuten pas écht af. Een beter pepmiddel dan koffie, waren de vijf minuten die toen volgden.



20': De treuzelende Senne Lynen de bal op het middenveld. Balikwisha was de ballendief met dienst en stuurde in de tegenaanval Zinckernagel alleen op weg naar doel. De Deense spits dribbelde de bal voorbij Moris in doel. 22': Nog geen twee minuten later deed de thuisploeg dat kunstje over. De protagonisten bij Union waren Lapoussin, die op zijn beurt Yorbe Vertessen alleen op de goal afstuurde. Ook de jonge Belg maakte het koelbloedig af 25': Maar ook dat feestje was geen lang leven beschoren. Vijf minuten na het openingsdoelpunt kon Standard zijn gretigheid nog maar eens verzilveren. Na een reuzenslalom van Dønnum knalde Steven Azate de 2-1 al op het scoreboard.

Beide ploegen hadden de rest van de eerste helft nodig om te bekomen van die adrenaline-opstoot.



Palen voor Zinckernagel. Fossey rukt op via zijn flank en dropt de bal in de grote rechthoek, daar troeft de ijverige Zinckernagel zijn rechtstreekse tegenstander Kandouss af in de lucht. De spits van Standard torent hoog, kan knikken, maar mikt de bal op de paal.

Vertessen voor twee. Eindelijk nog eens dreiging uit de hoek van Union. Lapoussin pakt uit met een van zijn aangesneden voorzetten. De winger van Union draait de bal achter de verdediging, maar de inlopende Vertessen kan zijn voet net niet tegen het leer zetten. Gevaar geweken.

De wind speelt een spelletje in het Dudenpark. Bij elke lange bal zwabbert het leer richting de knikkende knieën van de achteruitlopende verdedigers. Vooral Union lijkt moeite te hebben met de vele hoge ballen van de Rouches.

De storm is wat gaan liggen. Het is nog steeds hard tegen onzacht tussen de lijnen, maar de kansen blijven voorlopig uit.

Doelpunt Standard: 1-2. Spektakel in het Dudenpark! Vijf minuten na het openingsdoelpunt kan Alzate al de 1-2 op het scoreboard knallen. Dønnum brengt de bal - na een lange slalom - tot bij het nummer 14 van Standard, die uitstekend wegdraait en de bal via de deklat in het doel kan katapulteren.

clock 25' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 25 door Steven Alzate van Standard. 1, 2. goal Union Standard 55' 1 2

Doelpunt Union: 1-1. Het feestje van Standard is geen lang leven beschoren. Yorbe Vertessen kan na een goede combinatie van Union meteen de gelijkmaker in het hoekje schuiven. Het is het eerste doelpunt van de jonge Belg in de Jupiler Pro League voor Union.

clock 24' Gele kaart voor Filippo Melegoni van Standard tijdens eerste helft, minuut 24 yellow card Filippo Melegoni Standard

clock 22' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 22 door Yorbe Vertessen van Union. 1, 1. goal Union Standard 55' 1 1

Doelpunt Standard: 0-1! Net wanneer Union in zijn spel kwam, kan Standard profiteren. Senne Lynen verliest zijn bal op het middenveld, waardoor Standard met 3 aanvallers tegenover 3 verdedigers komt te staan in de tegenaanval. De Rouches spelen het goed uit tot bij Zinckernagel, die de bal voorbij de doelman in de goal kan dribbelen.