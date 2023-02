LIVE: Concurrenten STVV en Westerlo treffen mekaar in strijd om play-offticket

STVV blijft komen. Hara legt vanop links terug, waarop Perdichizzi met een onhandige actie de bal in eigen doel lijkt te werken. Gelukkig voor de bezoekers kan Bolat de bal nog net beroeren en tegen de lat tikken.

STVV is uitstekend begonnen aan de wedstrijd. Hashioka verovert de bal op rechts, rukt op en haalt verrassend van ver uit. Gelukkig voor Bolat en Westerlo waait de loeier in het zijnet.

Koita gaat op wandel in zijn typische flegmatieke stijl. Met de buitenkant van zijn schoen lepelt hij de bal voor de kooi van Bolat, maar daar vindt hij geen ploegmakker.

Daar is Westerlo een eerste keer. Van den Keybus gooit een uitstekende voorzet voor doel, waar Leistner met een snoekduik de bal nog kan wegkoppen.

De bal rolt op het kunstgras van Stayen. Welke ploeg zet een nieuwe stap richting play-offs: STVV of Westerlo?

De aftrap op Stayen wordt gegeven door Benji De Ceulaer. De voormalige aanvaller speelde voor STVV zijn eerste wedstrijden in eerste klasse, aan het eind van zijn carrière speelde hij ook nog enkele seizoen voor Westerlo.

Opnieuw 3-2? Dit seizoen troffen STVV en Westerlo elkaar al twee keer. Zowel in de competitie als in een oefenpot won STVV met 3-2. Mogen we de uitslag al noteren? . vooraf, 19 uur 05.