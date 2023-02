LIVE: Vossen brengt Zulte Waregem vanaf de stip op voorsprong in kelderkraker tegen Seraing

Fase per fase

Fase per fase

clock 52' tweede helft, minuut 52. Vossen blijft liggen. Na een duel met Mbow moet Vossen even op zijn positieven komen. De doelpuntenmaker kreeg een tik van de Seraing-verdediger.

clock 51' tweede helft, minuut 51. Voor Seraing kunnen we bijna zeggen dat dit de laatste kans is om onderin niet afgezonderd te geraken met Oostende. Stef Wijnants in Sporza op Radio 1.

clock 47' tweede helft, minuut 47. Het blijft regenen in Seraing, waardoor er veel gegleden wordt op de grasmat. De thuisploeg zoekt naar de opening.

clock 46' tweede helft, minuut 46. Vossen wordt de les gelezen. Scheidsrechter Kevin Van Damme roept penaltynemer Vossen bij zich na een stevige tackle. Tot een gele kaart komt het niet.

clock 46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Er is weer voetbal te zien in Le Stade du Pairay. Knokt Seraing zich terug in de wedstrijd?

clock 19:18 rust, 19 uur 18. Vervanging bij RFC Seraing, Mansoni Sambu erin, Sami Lahssaini eruit wissel substitution out Sami Lahssaini substitution in Mansoni Sambu

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. Rusten geblazen. Zulte Waregem duikt de kleedkamer in met een belangrijke 0-1-voorsprong. Bij Seraing balen ze nog over de strafschop, die Vossen netjes omzette. Met een zege zou Zulte Waregem een 6-puntenkloof slaan op de rode lantaarn. De thuisploeg moet dus vol aan de bak in de 2e helft.



Met een zege zou Zulte Waregem een 6-puntenkloof slaan op de rode lantaarn. De thuisploeg moet dus vol aan de bak in de 2e helft.

clock 45' eerste helft, minuut 45. 2 minuten extra tijd. Seraing krijgt 120 seconden om nog voor de koffiepauze tegen te prikken.

clock 43' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 43 door Jelle Vossen van Zulte Waregem. 0, 1. penalty RFC Seraing Zulte Waregem 54' 0 1

clock 42' eerste helft, minuut 42. Vossen zet strafschop om. Jelle Vossen blijft ijzig kalm en trapt de bal onhoudbaar naar de rechterhoek. Dietsch was nochtans naar de goede hoek gedoken, maar hij kwam net iets te laat.

clock 42' eerste helft, minuut 42. Het is een strafschop. Lepoint wijst naar zijn kin, maar de VAR geeft Van Damme gelijk. Strafschop voor Zulte Waregem.

clock 41' eerste helft, minuut 41. VAR-check. Was het tegen de arm, de borst of de kin? De VAR checkt de fase.

clock 39' eerste helft, minuut 39. Penalty voor Zulte Waregem! In zijn eigen zestien krijgt Lepoint de bal tegen zijn lichaam gespeeld. Volgens scheidsrechter Van Damme was het tegen de arm en dus gaat de bal op de stip.

clock 36' eerste helft, minuut 36. Goede save Bossut. Het eerste schot tussen de palen van Seraing mag er wezen. Bossut moet een goede redding uit zijn handschoenen toveren om de hoge bal van Vagner onschadelijk te maken.