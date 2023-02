Kelderkraker: Zulte Waregem speelt bij rode lantaarn Seraing: "We moeten gewoon winnen"

clock 12:56 vooraf, 12 uur 56. Tickets aan 10 euro. Seraing beseft dat dit een cruciaal duel is en biedt zijn fans alle plaatsen in het stadion aan voor een uniek tarief van 10 euro. De loketten zullen voor de match wel gesloten zijn, maar de club opent uitzonderlijk het secretariaat tussen 14 en 16 uur. . Tickets aan 10 euro Seraing beseft dat dit een cruciaal duel is en biedt zijn fans alle plaatsen in het stadion aan voor een uniek tarief van 10 euro. De loketten zullen voor de match wel gesloten zijn, maar de club opent uitzonderlijk het secretariaat tussen 14 en 16 uur.

clock 12:48 vooraf, 12 uur 48. De staat van het veld is niet optimaal, maar dat geldt voor beide teams. We moeten gewoon winnen, op welke manier dan ook. Er zijn geen excuses. We moeten onszelf belonen voor ons harde werk: we moeten onze kansen afwerken. Zulte Waregem-coach Leye.

clock 12:47 vooraf, 12 uur 47. Dat Vormer vorige week tegen Oostende uitviel, was een grote domper. Toch slaagden we erin enkele grote kansen te creëren. We hadden de 3 punten moeten thuishouden, maar de efficiëntie ontbrak. Zulte Waregem-coach Leye.

clock 12:44 vooraf, 12 uur 44. Openingsspeeldag 2-0, geen Vormer. Op 23 juli openden beide ploegen tegen elkaar de competitie 2022-2023. De thuisploeg haalde het toen met 2-0 met goals van Fadera en Lopez. Zulte Waregem moet het zonder Ruud Vormer doen. De Nederlander was bij Club Brugge gehaald om de redding te bewerkstelligen, maar hij brak vorige week tegen Oostende zijn sleutelbeen. Een serieuze streep door de rekening voor de troepen van coach Mbaye Leye, want Vormer had meteen een serieuze impact op het spel.



Zulte Waregem moet het zonder Ruud Vormer doen. De Nederlander was bij Club Brugge gehaald om de redding te bewerkstelligen, maar hij brak vorige week tegen Oostende zijn sleutelbeen. Een serieuze streep door de rekening voor de troepen van coach Mbaye Leye, want Vormer had meteen een serieuze impact op het spel.







clock 12:42 vooraf, 12 uur 42. Zulte Waregem 16e, Seraing 18e. Zulte Waregem (21 punten) en Seraing (18) punten bezetten allebei een degradatieplaats. Ze hebben allebei nog 9 speeldagen om zich uit die penibele situatie te redden. De eerste veilige plaats is de 15e, daar staat nu Kortrijk met 25 punten, dat zijn er evenveel als Eupen.



