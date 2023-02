Oostende ziet degradatiezorgen toenemen na scoreloos gelijkspel tegen Charleroi

KV Oostende - Sporting Charleroi in een notendop:

Aanvallende armoede bij KVO én Charleroi

Een 1-3-overwinning en een sterke competitiestart met 6 op 9. Zo zag de wereld eruit voor KV Oostende na de vorige confrontatie met Charleroi begin augustus. Ruim zes maanden later staat de kustploeg het water aan de lippen, een nieuwe driepunter tegen Charleroi was bijna een must.





Maar erg bemoedigend was de start niet voor Oostende. Hubert moest al na amper twee minuten redding brengen toen Mbenza van dichtbij uithaalde. Op het kwartier riskeerde Sakamoto dan weer lijf en leden om een goal te voorkomen na een misverstand tussen Rodin en Hubert.



Oostende blonk uit in aanvallende onmondigheid en gaandeweg deelde Charleroi in die malaise. KVO probeerde het wel, maar kwam nauwelijks tot uitgespeelde kansen. Pas in de extra tijd moest Koffi eens zijn kunnen tonen toen Hornby in de draai uithaalde.