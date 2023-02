LIVE: Offensief onmondig Oostende houdt gelijke tred met Charleroi

Fase per fase

Fase per fase

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 19:18 tweede helft, 19 uur 18. 2e helft. De bal rolt opnieuw in Oostende. Kan de thuisploeg alsnog die levensbelangrijke overwinning afdwingen of zet Charleroi een stap richting top 8? . 2e helft De bal rolt opnieuw in Oostende. Kan de thuisploeg alsnog die levensbelangrijke overwinning afdwingen of zet Charleroi een stap richting top 8?

clock 45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. Geen doelpunten in een matige eerste helft. Hubert behoedde Oostende voor een vroege achterstand en nadien was de kustploeg offensief onmondig. Ook Charleroi stelde aanvallend weinig voor. . Rust Geen doelpunten in een matige eerste helft. Hubert behoedde Oostende voor een vroege achterstand en nadien was de kustploeg offensief onmondig. Ook Charleroi stelde aanvallend weinig voor.

clock 45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. Bijna venijn in de staart. In de extra tijd komt Oostende zowaar nog eens gevaarlijk opzetten. Hornby neemt de bal op aangeven van Ambrose goed mee en haalt in de draai strak uit. Pal op de vuisten van Koffi. Op de daaropvolgende hoekschop blijft de bal even voor doel hangen, maar Oostende kan er niet van profiteren. . Bijna venijn in de staart In de extra tijd komt Oostende zowaar nog eens gevaarlijk opzetten. Hornby neemt de bal op aangeven van Ambrose goed mee en haalt in de draai strak uit. Pal op de vuisten van Koffi. Op de daaropvolgende hoekschop blijft de bal even voor doel hangen, maar Oostende kan er niet van profiteren.

clock 44' eerste helft, minuut 44. McGeehan weer te traag. Opnieuw komt McGeehan in een kansrijke positie, maar weer heeft hij net te veel tijd nodig om te knallen en dus wordt zijn schot ook nu afgeblokt. Dit zal toch beter moeten als Oostende de volle buit wil pakken. . McGeehan weer te traag Opnieuw komt McGeehan in een kansrijke positie, maar weer heeft hij net te veel tijd nodig om te knallen en dus wordt zijn schot ook nu afgeblokt. Dit zal toch beter moeten als Oostende de volle buit wil pakken.

clock 42' eerste helft, minuut 42. 0-0 in Luik. Niet onbelangrijk voor Oostende, het resultaat in Seraing-Zulte Waregem. Met de rust in zicht staat het ook daar nog steeds 0-0. . 0-0 in Luik Niet onbelangrijk voor Oostende, het resultaat in Seraing-Zulte Waregem. Met de rust in zicht staat het ook daar nog steeds 0-0.

clock 37' eerste helft, minuut 37. Oostende blijft strijden en mag het nog eens proberen op een hoekschop. Tot een kans leidt die niet, Charleroi kan de bal makkelijk ontzetten. Het blijft voorlopig aanvallende armoede in deze wedstrijd. . Oostende blijft strijden en mag het nog eens proberen op een hoekschop. Tot een kans leidt die niet, Charleroi kan de bal makkelijk ontzetten. Het blijft voorlopig aanvallende armoede in deze wedstrijd.

clock 33' eerste helft, minuut 33. Hornby kopt naast. Oostende probeert nu toch iets meer het laken naar zich toe te trekken en dwingt nog eens een hoekschop af. Sakamoto slingert de bal op het hoofd van Hornby, maar die kopt naast aan de eerste paal. . Hornby kopt naast Oostende probeert nu toch iets meer het laken naar zich toe te trekken en dwingt nog eens een hoekschop af. Sakamoto slingert de bal op het hoofd van Hornby, maar die kopt naast aan de eerste paal.

clock 26' eerste helft, minuut 26. Oostende speelt het niet goed uit. Oostende knutselt eindelijk eens een goede aanval in elkaar. Arase slalomt zich knap een weg in de zestien en legt goed breed voor McGeehan. Die heeft net iets te veel tijd nodig, zijn schot wordt uiteindelijk afgeblokt door Ilaimaharitra. Hier was meer mee te doen voor de kustploeg. . Oostende speelt het niet goed uit Oostende knutselt eindelijk eens een goede aanval in elkaar. Arase slalomt zich knap een weg in de zestien en legt goed breed voor McGeehan. Die heeft net iets te veel tijd nodig, zijn schot wordt uiteindelijk afgeblokt door Ilaimaharitra. Hier was meer mee te doen voor de kustploeg.

clock 24' eerste helft, minuut 24. Vervanging bij Charleroi, Mehdi Boukamir erin, Jonas Bager eruit wissel substitution out Jonas Bager substitution in Mehdi Boukamir

clock 23' Exit Bager. Een vroege wissel dringt zich op bij Charleroi. Bager kan niet meer voort, hij wordt afgelost door Boukamir. . eerste helft, minuut 23. injury Exit Bager Een vroege wissel dringt zich op bij Charleroi. Bager kan niet meer voort, hij wordt afgelost door Boukamir.

clock 22' eerste helft, minuut 22. De druk van Charleroi houdt aan. Van Cleemput heeft plots veel ruimte op rechts en legt de bal goed terug op Zorgane. Die haalt meteen uit, maar Rodin blokt het schot goed af. . De druk van Charleroi houdt aan. Van Cleemput heeft plots veel ruimte op rechts en legt de bal goed terug op Zorgane. Die haalt meteen uit, maar Rodin blokt het schot goed af.

clock 17' eerste helft, minuut 17. Arase blijft het proberen. Tweede poging van Arase en dit keer is het een pak gevaarlijker. Hij haalt van net buiten de zestien uit op een afvallende bal, maar zijn schot is te centraal. Koffi laat zich niet verrassen. . Arase blijft het proberen Tweede poging van Arase en dit keer is het een pak gevaarlijker. Hij haalt van net buiten de zestien uit op een afvallende bal, maar zijn schot is te centraal. Koffi laat zich niet verrassen.

clock 14' eerste helft, minuut 14. Sakamoto redt Oostende. Opnieuw een spannende fase in de zestien van Oostende na een misverstand tussen Rodin en Hubert op een hoge voorzet. Sakamoto kan de bal nog net voor de neus van Bayo ontzetten, maar botst daarbij tegen de paal en moet even bekomen. . Sakamoto redt Oostende Opnieuw een spannende fase in de zestien van Oostende na een misverstand tussen Rodin en Hubert op een hoge voorzet. Sakamoto kan de bal nog net voor de neus van Bayo ontzetten, maar botst daarbij tegen de paal en moet even bekomen.

clock 14' eerste helft, minuut 14.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Barac kopt naast. Vrije trap voor Oostende, maar die wordt door Bätzner veel te laag gegeven. Het levert desondanks wel een nieuwe hoekschop op. Barac kan koppen aan de eerste paal, maar mikt naast. . Barac kopt naast Vrije trap voor Oostende, maar die wordt door Bätzner veel te laag gegeven. Het levert desondanks wel een nieuwe hoekschop op. Barac kan koppen aan de eerste paal, maar mikt naast.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Mislukte volley van Arase. Sakamoto kan eens een actie maken op links en dwingt zowaar een hoekschop af. Een eerste mogelijkheid voor de thuisploeg. Koffi bokst de bal weg in de voeten van Arase. Die haalt in één tijd uit, maar kan zijn schot niet kadreren. . Mislukte volley van Arase Sakamoto kan eens een actie maken op links en dwingt zowaar een hoekschop af. Een eerste mogelijkheid voor de thuisploeg. Koffi bokst de bal weg in de voeten van Arase. Die haalt in één tijd uit, maar kan zijn schot niet kadreren.

clock 6' eerste helft, minuut 6. De openingsminuten zullen de KVO-aanhang niet meteen vertrouwen inboezemen. Het zijn de bezoekers die het ritme bepalen en dreigen. . De openingsminuten zullen de KVO-aanhang niet meteen vertrouwen inboezemen. Het zijn de bezoekers die het ritme bepalen en dreigen.