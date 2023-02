Schenkt Genk zijn trainer een zege tegen ex-club? "Wederzijds respect is groot"

clock 09:56

vooraf, 09 uur 56. Wouter Vrancken: "Alles zal van de play-offs afhangen". Genk heeft nog zes punten voor op eerste achtervolger Union. Nog steeds een mooie bonus, maar misschien is de druk van gedoodverfde titelkandidaat er nu af. "Volgens mij was het voor die nederlaag ook al een open strijd, het was 7 punten en nu 6 punten", zegt Wouter Vrancken. "Alles zal van de play-offs afhangen." "We zijn elke wedstrijd scherp, dat hangt niet af van resultaten. Ik ben trots op hoe we die match tegen Antwerp vorig weekend hebben aangepakt vanaf minuut 1. Ik word gelukkig van de manier waarop we daar gespeeld hebben, maar natuurlijk niet van het resultaat." "Nu telt KV Mechelen. En dat zal ook niet makkelijk zijn." Het is voor Vrancken natuurlijk ook een terugkeer naar het oude nest. "Er is een groot wederzijds respect en dat is mooi. Dat koester ik. Of ik neus aan neus zou kunnen staan met Steven Defour? Ja, dat zou zo maar eens kunnen." .