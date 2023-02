LIVE: Trésor brengt Genk langszij, KV Mechelen mag opnieuw beginnen

We gaan rusten. KV Mechelen begon als sterkste aan de wedstrijd, en opende ook de score via Hairemans. Mike Trésor trof eerst de lat, maar kon dan op aangeven van Tolu toch scoren. 1-1 aan de rust!

rust, 21 uur 33. Tijd voor koffie. We gaan rusten. KV Mechelen begon als sterkste aan de wedstrijd, en opende ook de score via Hairemans. Mike Trésor trof eerst de lat, maar kon dan op aangeven van Tolu toch scoren. 1-1 aan de rust! .

De doelman van Genk heeft niet een beste dag en levert zomaar in bij Da Cruz! Die talmt te lang, en dan is iedereen weer op zijn plaats.

eerste helft, minuut 43. Ai Vandevoordt! De doelman van Genk heeft niet een beste dag en levert zomaar in bij Da Cruz! Die talmt te lang, en dan is iedereen weer op zijn plaats. .

Geoffry Hairemans zit lekker in de wedstrijd. Uitbraakje van Mechelen en de Antwerpenaar kan vanop zijn flank naar binnenkomen. Het schot is te centraal, Vandevoordt kan rustig pakken.

eerste helft, minuut 41. Geoffry Hairemans zit lekker in de wedstrijd. Uitbraakje van Mechelen en de Antwerpenaar kan vanop zijn flank naar binnenkomen. Het schot is te centraal, Vandevoordt kan rustig pakken. .

clock 39'

eerste helft, minuut 39. We zakken ondertussen rustig af naar het rustsignaal. Tot nu toe is het een fijne wedstrijd, met veel op en af. Ngoy loopt nu bijna McKenzie eraf, maar Munoz is goed in steun. .