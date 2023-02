Leuke match, maar Anderlecht heeft cadeautje van KVK nodig om een punt te pakken

Riemer (trainer Anderlecht): "We begonnen erg goed. Met onze kwaliteit moesten we toen als voorstaan. Na de knappe goal van Dreyer hadden we de controle."

"We lieten Kortrijk daarna te veel in de wedstrijd komen en kwamen niet onder de druk uit. We hadden kansen genoeg om de wedstrijd dood te maken, maar werkten die niet af."

"Dan lopen we nog op een domme counter. Erg frustrerend, maar we kregen nog een lucky goal, waardoor we tevreden moeten zijn met een punt."