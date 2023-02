LIVE: Herpakt AA Gent zich na Europese uitschuiver en 1 op 9 tegen OH Leuven?

clock 2' eerste helft, minuut 2. Torunarigha rukt goed op, glijdt met een overstapje voorbij Patris, en dwingt een eerste hoekschop af. . Torunarigha rukt goed op, glijdt met een overstapje voorbij Patris, en dwingt een eerste hoekschop af.

clock 1' eerste helft, minuut 1. We zijn vertrokken! De bal rolt in de Ghelamco Arena. Welke ploeg trekt straks met een zege een streep onder een mindere periode: Gent of OHL? . We zijn vertrokken! De bal rolt in de Ghelamco Arena. Welke ploeg trekt straks met een zege een streep onder een mindere periode: Gent of OHL?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 15:57 vooraf, 15 uur 57. Bert Put moet het boeltje vandaag in goede banen leiden. De toss is achter de rug, zo dadelijk beginnen we eraan. Rode Duivel en ex-Buffalo Thomas Foket mag nog de aftrap geven. . Bert Put moet het boeltje vandaag in goede banen leiden. De toss is achter de rug, zo dadelijk beginnen we eraan. Rode Duivel en ex-Buffalo Thomas Foket mag nog de aftrap geven.

clock 15:52 vooraf, 15 uur 52. De spelers staan ondertussen klaar in coulissen. Vol zit de Ghelamco Arena (nog) niet. Bovendien zijn het vooral de meegereisde Leuvenaars die zich voor de partij laten horen. . De spelers staan ondertussen klaar in coulissen. Vol zit de Ghelamco Arena (nog) niet. Bovendien zijn het vooral de meegereisde Leuvenaars die zich voor de partij laten horen.

clock 15:45 vooraf, 15 uur 45. Gentse bloedarmoede. Dat Gent niet dik gezaaid zit in spelers, is een publiek geheim. Met Okumu viel er donderdag bovendien opnieuw een basispion uit. Met Fofana (17), De Ridder (19) en Van den Bergh (19) zitten er opnieuw drie piepkuikens op de bank van Hein Vanhaezebrouck. . Gentse bloedarmoede Dat Gent niet dik gezaaid zit in spelers, is een publiek geheim. Met Okumu viel er donderdag bovendien opnieuw een basispion uit. Met Fofana (17), De Ridder (19) en Van den Bergh (19) zitten er opnieuw drie piepkuikens op de bank van Hein Vanhaezebrouck.

clock 15:37 Bij OHL rekenen voor goals opnieuw op topschutter Mario Gonzalez, in 18 duels al goed voor 13 treffers. vooraf, 15 uur 37. Bij OHL rekenen voor goals opnieuw op topschutter Mario Gonzalez, in 18 duels al goed voor 13 treffers.

clock 15:20 OHL ligt Gent wel. Op papier is Gent vandaag favoriet, maar ook de statistieken wijzen in de richting van de Arteveldestad. Van de laatste tien competitieduels tegen OHL won Gent er zes, de Leuvenaars wonnen er slechts eentje. Drie keer was er geen winnaar. . vooraf, 15 uur 20. statistics OHL ligt Gent wel Op papier is Gent vandaag favoriet, maar ook de statistieken wijzen in de richting van de Arteveldestad. Van de laatste tien competitieduels tegen OHL won Gent er zes, de Leuvenaars wonnen er slechts eentje. Drie keer was er geen winnaar.

clock 15:13 vooraf, 15 uur 13. Tamari keert terug bij OHL. In de ploeg van Marc Brys zien we twee wijzigingen ten opzichte van de saaie 0-0 tegen Cercle, vorige week. Achteraan is Ricca geschorst, waardoor Joren Dom nog eens zijn kans krijgt. Verder start ook publiekslieveling Tamari nog eens in de basis. Hij vervangt Nsingi. . Tamari keert terug bij OHL In de ploeg van Marc Brys zien we twee wijzigingen ten opzichte van de saaie 0-0 tegen Cercle, vorige week. Achteraan is Ricca geschorst, waardoor Joren Dom nog eens zijn kans krijgt. Verder start ook publiekslieveling Tamari nog eens in de basis. Hij vervangt Nsingi.

clock 15:05 vooraf, 15 uur 05. Roef moet opnieuw plaatsruimen. Davy Roef was donderdag nog de surprise van chef Vanhaezebrouck Bakoe. Een vervolgstuk komt er vandaag niet, want in doel keert Paul Nardi terug. Roef stopte donderdag een penalty, maar leidde met een foutje ook de 1-0 in. Verder zijn er nog twee wissels te noteren. Okumu, die donderdag uitviel, is er niet bij, waardoor de pionnen in de defensie opschuiven en Nurio op links erin komt. Verder wordt ook Castro-Montes op rechts vervangen door Hjulsager. . Roef moet opnieuw plaatsruimen Davy Roef was donderdag nog de surprise van chef Vanhaezebrouck Bakoe. Een vervolgstuk komt er vandaag niet, want in doel keert Paul Nardi terug. Roef stopte donderdag een penalty, maar leidde met een foutje ook de 1-0 in. Verder zijn er nog twee wissels te noteren. Okumu, die donderdag uitviel, is er niet bij, waardoor de pionnen in de defensie opschuiven en Nurio op links erin komt. Verder wordt ook Castro-Montes op rechts vervangen door Hjulsager.

clock 14:56 vooraf, 14 uur 56. Blijft Gent aanhaken in de JPL? Met nog negen wedstrijden te gaan in de reguliere competite bikkelt AA Gent nog steeds mee om een plekje in de top vier. Om dat ook na vandaag nog te doen, wint Gent maar beter thuis van OHL. In het koude Azerbeidzjan liep het donderdag wel nog fout bij een ongeïnspireerd Gent. Vinden de Buffalo's deze namiddag wel de openingen? Volg het straks live om 16 uur. . Blijft Gent aanhaken in de JPL? Met nog negen wedstrijden te gaan in de reguliere competite bikkelt AA Gent nog steeds mee om een plekje in de top vier. Om dat ook na vandaag nog te doen, wint Gent maar beter thuis van OHL. In het koude Azerbeidzjan liep het donderdag wel nog fout bij een ongeïnspireerd Gent. Vinden de Buffalo's deze namiddag wel de openingen? Volg het straks live om 16 uur.

clock 14:55 - Vooraf Vooraf, 14 uur 55

clock Opstelling KAA Gent. Paul Nardi, Bruno Godeau, Núrio, Michael Ngadeu-Ngadjui, Jordan Torunarigha, Hong Hyun-seok, Sven Kums, Julien De Sart, Gift Emmanuel Orban, Hugo Cuypers, Andrew Hjulsager Opstelling KAA Gent Paul Nardi, Bruno Godeau, Núrio, Michael Ngadeu-Ngadjui, Jordan Torunarigha, Hong Hyun-seok, Sven Kums, Julien De Sart, Gift Emmanuel Orban, Hugo Cuypers, Andrew Hjulsager

clock Opstelling OH Leuven. Valentin Cojocaru, Louis Patris, Ewoud Pletinckx, Dylan Ouédraogo, Joren Dom, Siebe Schrijvers, Hamza Mendyl, Casper De Norre, Musa Tamari, Mario González, Jón Dagur Thorsteinsson Opstelling OH Leuven Valentin Cojocaru, Louis Patris, Ewoud Pletinckx, Dylan Ouédraogo, Joren Dom, Siebe Schrijvers, Hamza Mendyl, Casper De Norre, Musa Tamari, Mario González, Jón Dagur Thorsteinsson