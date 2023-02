Hyperefficiënt AA Gent rekent af met slordig OHL en nadert de top 4

AA Gent - OHL in een notendop:

Gemiste kansen breken OHL zuur op

Na de 1 op 9 in de competitie en de Europese uitschuiver in Azerbeidzjan had Gent zondag in eigen huis wat recht te zetten. OHL - zelf al weken in het sukkelstraatje - mocht op een slechte grasmat in de Ghelamco Arena stoorzender komen spelen.



Net als tegen Qarabag toonde Gent zich ongeïnspireerd in de openingsfase. OHL nam na een kwartier het stokje over en deed dat met veel overtuiging. Een kans van Tamari luidde een Leuvense stormloop in, maar Thorsteinsson, Schrijvers - met een heerlijke vrijschop op de kruising -, Ouedraogo en Gonzalez scoorden niet.



Gent mocht blij zijn dat het 0-0 was aan de rust en kwam na de pauze met meer intensiteit het veld op. De eerste, de beste kans leverde zo meteen een goal op: Cuypers kon een aflegger van Hong van dichtbij binnen leggen, zijn 15e goal van de competitie.



Een aangeslagen OHL kreeg plots amper nog iets voor mekaar. Gent hoefde niet eens goed te spelen om de partij te controleren, al had Nardi nog een knappe save in huis op een nieuwe vrijschop van Schrijvers. In minuut 73 leverde een tweede kans ook een tweede Gentse goal op: Kums deed na een knappe een-twee met Cuypers de boeken toe.



In het slot trof Pletinckx uit de draai nog de lat en kwam ook Nsingi nog twee keer dicht bij een doelpunt, maar het Leuvense slotoffensief leverde niets meer op. Gent weet zo weer wat winnen is en nadert opnieuw tot op één punt van de top vier. OHL blijft met een 3 op 18 aanmodderen.