154e Brugse derby: Cercle wil revanche voor de 4-0 van begin dit seizoen

clock 11:31 vooraf, 11 uur 31. Parker recupereert Odoi. Club Brugge is 6 duels ongeslagen in de JPL, Cercle 5. Coach Scott Parker kan weer rekenen op Odoi na zijn schorsing tegen Union. Bij Club staan Lang, Mechele, Nielsen en Vanaken "op scherp": een gele kaart vandaag betekent voor hen geen thuisduel tegen AA Gent wegens schorsing.



clock 11:27 vooraf, 11 uur 27. 154e editie Brugse derby. Club Brugge haalt op zijn website wat cijfers aan. Het is de 154e stadsontmoeting in de hoogste klasse van ons voetbal. Van de 76 uitwedstrijden won Club er 43 (laatste keer op 28/1/21, 1-2), haalde het 15 draws (laatste keer op 10/2/19, 2-2) en verloor het 18 keer (laatste keer op 26/12/21, 2-0). In de laatste 12 onderlinge duels ging Club maar 1 keer onderuit: 2-0 vorig seizoen.



clock 11:24 vooraf, 11 uur 24. Als we met passie en energie spelen, dat is de Cercle-mentaliteit, dan kunnen we het ook een Champions Leaguye-ploeg als Club Brugge moeilijk maken. Elke speler zal zijn grenzen moeten opzoeken: fysiek, tactisch en technisch. Cercle-coach Miron Muslic.

clock 11:21 vooraf, 11 uur 21. Deze wedstrijd is alomtegenwoordig op Cercle, maar ook in de stad Brugge zelf. Als ik buiten ga wandelen, wenst iedereen ons succes. De derby is belangrijk voor de fans, we zijn verplicht om alles te geven. Cercle-coach Miron Muslic

clock 11:19 vooraf, 11 uur 19. 2-0 vorig seizoen. Cercle Brugge verloor vorig jaar niet van Club in de competitie. Het werd 1-1 in Club-Cercle en Cercle-Club eindigde op 2-0. Miangue en Sousa waren trefzeker.

clock 10:57 vooraf, 10 uur 57. 4-0 in september. Cercle ontvangt vandaag Club. Begin september werd het 4-0 in Jan Breydel. Club stond toen 3e, Cercle 18e. Met Club ging het sindsdien minder, met Cercle beter. Club Brugge staat 4e met 21 punten minder dan leider Genk, Cercle Brugge volgt als 8e op 7 punten van de grote broer. De doelpunten op de 7e speeldag kwamen op naam van Skov Olsen, Nielsen en Jaremtsjoek, met een owngoal van Marcelin erbovenop. Dat was Jaremtsjoeks eerste doelpunt voor Club Brugge in zijn eerste JPL-duel, op 19 oktober volgde nog een 2e treffer tegen STVV. Maar dat is voorlopig zijn doelpuntentotaal in Brugse loondienst.



