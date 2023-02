Volwassen Antwerp telt Eupen in 5 minuten uit en sluipt zo weer wat dichter bij Genk

"De tweede helft hebben we niet meer veel laten zien. We zijn wel blijven drukken, maar kwamen niet tot kansen", deed Antwerp-kapitein Toby Alderweireld zijn verhaal bij Eleven. "In de laatste fase van de wedstrijd waren we gewoon niet secuur genoeg. Daar moeten we toch meer kwaliteit kunnen tonen om zo doelpunten te maken."

Toch zag hij ook een lichtpuntje. "We zijn we blij met de drie punten en natuurlijk de clean sheet, de veertiende al dit seizoen. Hier kunnen we op bouwen."

En dat voor de ogen van de nieuwe bondscoach, Tedesco. "Ik heb voor de wedstrijd kennisgemaakt met hem. Dat was positief. Al heeft hij vandaag geen referentiewedstrijd van mij gezien."

Dat zal ook volgend weekend het geval niet zijn. Alderweireld pakte - net zoals zijn maatje Ritchie De Laet - het geel teveel. "Zonder te veel commentaar te geven, denk ik eigenlijk niet dat ik mijn tegenstander raak. Het team zal het dus zonder ons moeten doen, maar daar heb ik wel vertrouwen in."