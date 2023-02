LIVE: Antwerp domineert tegen Eupen, maar N'Dri laat de thuisploeg toch bibberen

clock 36' Rode kaart voor Loïc Bessile van KAS Eupen tijdens eerste helft, minuut 36 red card Loïc Bessile KAS Eupen

Ritchie De Laet gebruikt zijn flank - zoals wel vaker - als een autostrade, maar de verdediger van Antwerp toont zich in de beginfase toch te vaak een brokkenpiloot. Vooral de snelheid van N'Dri speelt De Laet parten. Na drie overtredingen, krijgt ook hij een gele kaart.

clock 24' Gele kaart voor Antonio Davo van KAS Eupen tijdens eerste helft, minuut 24 yellow card Antonio Davo KAS Eupen

clock 22' Gele kaart voor Ritchie De Laet van Antwerp tijdens eerste helft, minuut 22 yellow card Ritchie De Laet Antwerp

Broederlijk delen is een mooie deugd. Maar Ekkelenkamp had in deze toch even voor eigen succes mogen gaan. De Nederlander draait goed weg na een listig balletje van Vermeeren. Hij lijkt aan te liggen naar het open doel, maar probeert op het laatste nippertje toch nog zijn meegelopen ploegmakkers te bereiken. Zijn balletje met de buitenkant van de voet komt niet aan.

De Laet komt te laat bij de oprukkende Charles-Cook. De verdediger van Antwerp schoffelt het nummer 10 van de Panda's onoordeelkundig neer en geeft zo een vrij trap weg op de rand van de grote rechthoek. De bezoekers kunnen echter niet profiteren.



clock 16' eerste helft, minuut 16. Antwerp heeft nog geen kans laten optekenen. Vorige week toonde de ploeg zich ook niet uiterst offensief, maar door de overwinning tegen leider Genk werd die vaststelling nog met de mantel der liefde bedekt. Tom Boudeweel op Radio 1.

clock 11' eerste helft, minuut 11. Hoog bezoek op de Bosuil. De kersverse bondscoach Domenico Tedesco zit vandaag in de tribunes van de Bosuil. Geflankeerd door zijn technisch directeur Frank Vercauteren en de sterke mannen van Antwerp komt hij potentiële Rode Duivels scouten.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Arthur Vermeeren meteen op de bon. De jonge middenvelder van Antwerp zet zijn voet op die van de dribbelende N'Dri. Scheidsrechter Wim Smet twijfelt niet en haalt een schelletje kaas uit zijn borstzak.

clock 8' Gele kaart voor Arthur Vermeeren van Antwerp tijdens eerste helft, minuut 8 yellow card Arthur Vermeeren Antwerp

clock 6' eerste helft, minuut 6. 1, 2, N'Dri. Toch is het Eupen die een eerste keer in de grote rechthoek komt snuffelen. Aanvaller N'Dri duikt de gevarenzone in na balverlies van Antwerp, maar de aalvlugge winger vergeet het overzicht te behouden. Hij schuift de bal in de handen van Butez.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Het is de thuisploeg die meteen het leer probeert te monopoliseren. Het tikt de bal gretig van links naar rechts. Bij een slordigheid tijdens de balcirculatie vliegen de Antwerpenaren ook meteen naar hun rechtstreekse tegenstander. Zo pakt Janssen meteen uit met een uitstekende tackle.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 16:00 vooraf, 16 uur . START. Kan Antwerp profiteren van Genks puntenverlies of toont Eupen opnieuw zijn hoogvorm? Volg de wedstrijd hier op de voet of waan je in het stadion met Radio 1 in de achtergrond.



clock 15:55 vooraf, 15 uur 55. Eupen snelde in 1 Kehrweg van degradatiezone. Niet enkel Antwerp is bezig aan een goede reeks (11 op 15), ook Eupen sprokkelt de laatste weken heel wat punten. Het is inmiddels drie wedstrijden ongeslagen. Het won vorige week op de valreep van KV Mechelen en hield ook Westerlo en Genk in evenwicht (twee keer 1-1), een evenaring van hun langste reeks in november. Het ziet de degradatiezone zo steeds verder achter zich liggen.

clock 15:41 vooraf, 15 uur 41. Op papier gemakkelijke matchen, dat bestaat niet. In België kan iedereen van iedereen winnen. Mark van Bommel. Op papier gemakkelijke matchen, dat bestaat niet. In België kan iedereen van iedereen winnen. Mark van Bommel

clock 15:22 Geen Prevljak in de basis bij de Panda's. vooraf, 15 uur 22. Geen Prevljak in de basis bij de Panda's.

clock 15:05 vooraf, 15 uur 05. Nog altijd veel afwezigen bij Antwerp. Coach Mark van Bommel mist tegen Eupen nog altijd een groot deel van zijn kern. Vines hernam deze week dan wel de groepstraining, maar is nog niet fit genoeg om te spelen. Haroun, Gerkens, Valencia Yusuf, Engels, Miyoshi en Muja zijn nog steeds geblesseerd, Stengs is geschorst.

clock 14:55 Mark van Bommel brengt de verwachte elf aan de aftrap tegen Eupen: enkel Bataille en Avila wisselen nog eens van rol. vooraf, 14 uur 55. Mark van Bommel brengt de verwachte elf aan de aftrap tegen Eupen: enkel Bataille en Avila wisselen nog eens van rol.

