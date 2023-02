LIVE: Zinho Gano verkoopt KV Oostende vroege tik in degradatiekraker

Jelle Vossen duikt de diepte in en werkt een lange bal knap af. Het is erg nipt, maar de wedstrijdleiding vlagt de actie af.

Vossen niet met de tweede. Jelle Vossen duikt de diepte in en werkt een lange bal knap af. Het is erg nipt, maar de wedstrijdleiding vlagt de actie af. . eerste helft, minuut 9.

eerste helft, minuut 7. Oostende formuleert een antwoord op de vroege tik van Zulte Waregem. Batzner zoekt een ploegmaat in de zestien, maar vindt die niet. KVO versiert wel een nieuwe hoekschop. .

eerste helft, minuut 3. Vormer ging even zitten op de bank en leek gewisseld te worden, maar staat nu toch tussen de lijnen. Een korte tactische bespreking na 2 minuten? .

Vormer last van zijn schouder. In een eerste duel met Hornby krijgt Vormer last van zijn schouder. Hij gaat naar de bank en overlegt met de medische staff. . eerste helft, minuut 2.