Degradatietopper aan de Gaverbeek: Zulte Waregem en Oostende hebben punten nodig

vooraf, 11 uur 27. KVO in vieze papieren. 1 op 24. De cijfers bij KV Oostende kleuren donkerrood. Niet alleen sportief, want ook extrasportief rommelt het er. De Kustboys zouden meer dan vijf miljoen euro nodig hebben om hun proflicentie veilig te stellen. De club suste de fans deze week nog, maar achter de schermen heerst er toch ongerustheid. .

vooraf, 11 uur 21. Morgen wordt een cruciale wedstrijd. Als we winnen, doen we een goede zaak in het klassement en zijn we terug in de race. We moeten de drie punten pakken. Dominik Thalhammer, coach KVO.