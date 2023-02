LIVE: Kruipt Standard in het zog van Club of pakt Kortrijk broodnodige punten?

clock 45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Een weinig begeesterende eerste helft krijgt een logische 0-0-russtand. Kortrijk begon het best aan de wedstrijd, pas in het slotkwartier kwam de thuisploeg beter in de wedstrijd. . Rust Een weinig begeesterende eerste helft krijgt een logische 0-0-russtand. Kortrijk begon het best aan de wedstrijd, pas in het slotkwartier kwam de thuisploeg beter in de wedstrijd.

clock 43' eerste helft, minuut 43. Mehssatou gaat met hoog geheven been door op Zinckernagel. Die moet duidelijk even bekomen. D'Hondt laat het passeren en ook de VAR grijpt niet in. . Mehssatou gaat met hoog geheven been door op Zinckernagel. Die moet duidelijk even bekomen. D'Hondt laat het passeren en ook de VAR grijpt niet in.

clock 39' Vandenberghe blijft foutloos. Donnum neemt de vrije trap voor zijn rekening. Hij krult de bal voorbij de muur, maar Vandenberghe gaat goed plat. . eerste helft, minuut 39. crucial save Vandenberghe blijft foutloos Donnum neemt de vrije trap voor zijn rekening. Hij krult de bal voorbij de muur, maar Vandenberghe gaat goed plat.

clock 38' eerste helft, minuut 38. Kortrijk heeft nu iets te veel fouten nodig. Watanabe geeft met een onnodige overtreding op Davida een vrije trap op een interessante plek weg. . Kortrijk heeft nu iets te veel fouten nodig. Watanabe geeft met een onnodige overtreding op Davida een vrije trap op een interessante plek weg.

clock 36' eerste helft, minuut 36. Kortrijk beleeft na een sterke start nu duidelijk een mindere periode. Standard groeit, al blijven de grote, uitgespeelde kansen wel uit. . Kortrijk beleeft na een sterke start nu duidelijk een mindere periode. Standard groeit, al blijven de grote, uitgespeelde kansen wel uit.

clock 32' eerste helft, minuut 32.

clock 31' eerste helft, minuut 31. Ook Bokadi waagt zijn kans. Nieuwe kans voor Standard, opnieuw op een vrije trap. Nu is het Bokadi die Vandenberghe op de proef stelt met een kopbal. De thuisploeg is het laken stilaan naar zich aan het toetrekken. . Ook Bokadi waagt zijn kans Nieuwe kans voor Standard, opnieuw op een vrije trap. Nu is het Bokadi die Vandenberghe op de proef stelt met een kopbal. De thuisploeg is het laken stilaan naar zich aan het toetrekken.

clock 28' Dussenne botst op Vandenberghe. Combinerend kan Standard nauwelijks dreigen, op een stilstaande fase lukt dat wél. Dussenne kan koppen op een vrije trap van Zinckernagel, maar mikt de bal recht in de handen van Vandenberghe. . eerste helft, minuut 28. crucial save Dussenne botst op Vandenberghe Combinerend kan Standard nauwelijks dreigen, op een stilstaande fase lukt dat wél. Dussenne kan koppen op een vrije trap van Zinckernagel, maar mikt de bal recht in de handen van Vandenberghe.

clock 23' eerste helft, minuut 23. Komt Standard stilaan onder stoom? Zinckernagel zet zich centraal door en vindt op links de vrijstaande Ohio. Die besluit in één tijd naast, maar stond ook buitenspel. . Komt Standard stilaan onder stoom? Zinckernagel zet zich centraal door en vindt op links de vrijstaande Ohio. Die besluit in één tijd naast, maar stond ook buitenspel.

clock 22' eerste helft, minuut 22. Kortrijk blijft dreigen. Messaoudi blijft het de Standard-defensie lastig maken. Hij krijgt de bal tot bij Avenatti aan de eerste paal, maar die kan enkel een hoekschop uit de aanval puren. Die levert niks op. . Kortrijk blijft dreigen Messaoudi blijft het de Standard-defensie lastig maken. Hij krijgt de bal tot bij Avenatti aan de eerste paal, maar die kan enkel een hoekschop uit de aanval puren. Die levert niks op.

clock 20' eerste helft, minuut 20. Eindelijk eens wat opwinding bij de Standard-aanhang wanneer Fossey zich na een knappe combinatie kan doorzetten op rechts. Zijn voorzet is vervolgens van mindere makelij, Mehssatou werkt de bal weg. . Eindelijk eens wat opwinding bij de Standard-aanhang wanneer Fossey zich na een knappe combinatie kan doorzetten op rechts. Zijn voorzet is vervolgens van mindere makelij, Mehssatou werkt de bal weg.

clock 18' eerste helft, minuut 18.

clock 14' eerste helft, minuut 14. Onmondig Standard. Standard kan vanavond maximaal profiteren van het puntenverlies van Club Brugge en AA Gent, maar dat inspireert de Luikenaars voorlopig niet. Kortrijk blijft de ploeg met de meeste dreiging. . Onmondig Standard Standard kan vanavond maximaal profiteren van het puntenverlies van Club Brugge en AA Gent, maar dat inspireert de Luikenaars voorlopig niet. Kortrijk blijft de ploeg met de meeste dreiging.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Kadri brengt zichzelf achteraan onnodig in de problemen en zo kan Standard uiteindelijk een hoekschop afdwingen. Vandenberghe zit daarop niet helemaal goed bij de bal, maar krijgt steun van Henen. . Kadri brengt zichzelf achteraan onnodig in de problemen en zo kan Standard uiteindelijk een hoekschop afdwingen. Vandenberghe zit daarop niet helemaal goed bij de bal, maar krijgt steun van Henen.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Standard komt er voorlopig niet aan te pas, het is Kortrijk dat de lijnen uitzet in de openingsminuten. De bezoekers beseffen duidelijk het belang van deze wedstrijd. . Standard komt er voorlopig niet aan te pas, het is Kortrijk dat de lijnen uitzet in de openingsminuten. De bezoekers beseffen duidelijk het belang van deze wedstrijd.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Daar is Messaoudi opnieuw. Hij wordt prima gelanceerd, maar wringt de wenkende kans de nek om met een slechte controle. Kortrijk vliegt er wel meteen in. . Daar is Messaoudi opnieuw. Hij wordt prima gelanceerd, maar wringt de wenkende kans de nek om met een slechte controle. Kortrijk vliegt er wel meteen in.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Messaoudi zorgt meteen voor gevaar. Kortrijk laat er geen gras over groeien, de eerste kans is voor de bezoekers. Messaoudi pakt uit met een knappe versnelling in de zestien en besluit vervolgens nipt voorlangs. Afleggen voor de vrijstaande Selemani aan de penaltystip was een betere keuze geweest. . Messaoudi zorgt meteen voor gevaar Kortrijk laat er geen gras over groeien, de eerste kans is voor de bezoekers. Messaoudi pakt uit met een knappe versnelling in de zestien en besluit vervolgens nipt voorlangs. Afleggen voor de vrijstaande Selemani aan de penaltystip was een betere keuze geweest.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen