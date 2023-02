OH Leuven ontvangt Cercle Brugge: "Begrijpen boodschap van de supporters"

De supportersavond heeft me goed gedaan. Het was een enorm constructieve en respectvolle avond.

vooraf, 11 uur 12. De supportersavond heeft me goed gedaan. Het was een enorm constructieve en respectvolle avond. Marc Brys (coach OH Leuven).

clock 11:11

vooraf, 11 uur 11. OH Leuven - Cercle Brugge. OH Leuven draait een anoniem seizoen en is na onder meer een nederlaag tegen Seraing weggezakt naar de 11e plaats. Er was deze week een gespreksavond met de supporters en in eigen huis wil OHL weer aanknopen met de zege. Het ontvangt Cercle Brugge, dat net niet in de top 8 staat. .