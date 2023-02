OH Leuven en Cercle Brugge komen in kansarme wedstrijd niet tot scoren

Geen winnaar in OH Leuven - Cercle Brugge. In een kansarme wedstrijd slaagden beide ploegen er zelfs niet in om tot echte mogelijkheden te komen. Dan is het logische resultaat een 0-0. Alleen in de slotseconden was er nog een béétje animo, toen de thuisploeg tevergeefs om een penalty schreeuwde.