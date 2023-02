LIVE: OH Leuven moet voor eigen volk iets rechtzetten tegen Cercle Brugge

clock 2' eerste helft, minuut 2. Denkey schudt met zijn hoofd van onbegrip. De Cercle-spits krijgt de bal in de zestien, maar wordt afgevlagd voor buitenspel. In de herhaling zien we dat de ref gelijk heeft. . Denkey schudt met zijn hoofd van onbegrip. De Cercle-spits krijgt de bal in de zestien, maar wordt afgevlagd voor buitenspel. In de herhaling zien we dat de ref gelijk heeft.

Aftrap. Cercle heeft de partij op gang getrapt. Kan OHL de fans eindelijk nog eens opvrolijken met een zege?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

Minuut stilte voor mama Brys. Een emotioneel moment voor Marc Brys. De OHL-coach moest dit weekend afscheid nemen van zijn moeder. Een minuut lang geeft iedereen in het stadion applaus om Brys te steunen. En dat deed de OHL-coach duidelijk iets.



Een minuut lang geeft iedereen in het stadion applaus om Brys te steunen. En dat deed de OHL-coach duidelijk iets.

3 wijzigingen bij OHL. OHL-coach Marc Brys moet beter doen dan de 2-1-nederlaag tegen Seraing en dropt 3 andere namen aan de aftrap. Mendyl komt terug uit schorsing. Ouedraogo en Nsingi maken promotie en ruilen de bank voor de basis. Tamari, Dom en Kiyine verdwijnen uit het elftal.



Mendyl komt terug uit schorsing. Ouedraogo en Nsingi maken promotie en ruilen de bank voor de basis. Tamari, Dom en Kiyine verdwijnen uit het elftal.

clock 19:02 Geen verrassingen in de selectie van Cercle. vooraf, 19 uur 02. Geen verrassingen in de selectie van Cercle

OH Leuven worstelt momenteel misschien, maar ze hebben heel veel individuele kwaliteit. Dit wordt een richtinggevende match voor ons. Miron Muslic (coach Cercle Brugge).

De supportersavond heeft me goed gedaan. Het was een enorm constructieve en respectvolle avond. Marc Brys (coach OH Leuven).

OH Leuven - Cercle Brugge. OH Leuven draait een anoniem seizoen en is na onder meer een nederlaag tegen Seraing weggezakt naar de 11e plaats. Er was deze week een gespreksavond met de supporters en in eigen huis wil OHL weer aanknopen met de zege. Het ontvangt Cercle Brugge, dat net niet in de top 8 staat.

clock Opstelling OH Leuven. Valentin Cojocaru, Dylan Ouédraogo, Ewoud Pletinckx, Federico Ricca, Louis Patris, Siebe Schrijvers, Casper De Norre, Hamza Mendyl, Jón Dagur Thorsteinsson, Mario González, Nachon Nsingi Opstelling OH Leuven Valentin Cojocaru, Dylan Ouédraogo, Ewoud Pletinckx, Federico Ricca, Louis Patris, Siebe Schrijvers, Casper De Norre, Hamza Mendyl, Jón Dagur Thorsteinsson, Mario González, Nachon Nsingi

clock Opstelling Cercle Brugge. Radoslaw Majecki, Boris Popovic, Christiaan Ravych, Jean Marcelin, Hugo Siquet, Abu Francis, Charles Vanhoutte, Olivier Deman, Thibo Somers, Ayase Ueda, Kevin Denkey Opstelling Cercle Brugge Radoslaw Majecki, Boris Popovic, Christiaan Ravych, Jean Marcelin, Hugo Siquet, Abu Francis, Charles Vanhoutte, Olivier Deman, Thibo Somers, Ayase Ueda, Kevin Denkey