LIVE: Verstevigt Genk zijn leiderspositie of knoopt Antwerp weer aan met de zege?

Munoz voorlangs! Vermeeren neemt iets te veel risico's bij het uitverdedigen en levert de bal in eigen zestien in. Na enkele snelle passes kan Munoz van dichtbij uithalen, zijn schot gaat nipt naast. Antwerp komt hier bijzonder goed weg. eerste helft, minuut 18.

Paintsil niet voorbij Butez. De eerste bal tussen de palen komt niet verrassend van de thuisploeg. Na een schitterend hakje van Heynen haalt Paintsil uit van net buiten de zestien. Het schot mist kracht en precisie, Butez heeft er geen problemen mee. eerste helft, minuut 15.

Bij Genk blijft het gevaar langs rechts komen. Nu is het Trésor die een actie maakt en de bal laag voor doel brengt, maar Samatta krijgt die aan de eerste paal niet onder controle. eerste helft, minuut 11.

Paintsil gaat toch door. Het begint een wel erg vreemd verhaal te worden. Paintsil huppelt weer rond, al lijkt hij toch niet 100 procent. eerste helft, minuut 9.

Exit Paintsil. Dan toch einde verhaal voor Paintsil. De pijn aan zijn linkerschouder is te groot. Hij geeft zelf aan dat hij vervangen moet worden. eerste helft, minuut 7.

Paintsil is weer klaar voor de strijd. Genk blijft intussen de lakens uitdelen, Antwerp kijkt de kat uit de boom. eerste helft, minuut 6.

Zorgen voor Paintsil. Paintsil blijft in de kijker lopen. Zonder dat er veel contact is, gaat hij met een pijnlijke grimas neer in een duel. Hij grijpt naar zijn schouder en moet even naar de kant voor verzorging. eerste helft, minuut 4.

Paintsil mag het nog eens proberen op aangeven van Heynen. Ook nu krijgt hij zijn voorzet niet voorbij Pacho, maar hij puurt er wel een hoekschop uit. Die levert niks op. eerste helft, minuut 3.

Heynen stuurt Paintsil met een knappe tik meteen al diep, maar de voorzet komt er vervolgens niet uit. Genk vliegt er wel stevig in. eerste helft, minuut 2.

eerste helft, minuut 1 match begonnen

Aftrap. Na een ingetogen moment voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië fluit scheidsrechter Bram Van Driessche de topper tussen Racing Genk en Antwerp op gang. eerste helft, 13 uur 32.

Genk heeft wat recht te zetten. Antwerp ging in de heenronde op eigen veld met 1-3 de boot in tegen Genk, maar pakte vorige maand revanche in de beker. Met een klinkende 0-3-overwinning versperde het Genk de weg naar de halve finales. Daarin verloor Antwerp vorige week de heenwedstrijd bij Union met 1-0. vooraf, 13 uur 22.

Ik win het liefst met mooi voetbal, maar als we slecht spelen en winnen dan ga ik heel tevreden naar huis. Mark van Bommel. vooraf, 13 uur 20.

Zwakke resultaten buitenshuis. De eerste vier uitwedstrijden van het seizoen leverden een vlekkeloze 12 op 12 op voor Antwerp, maar daarna kwam er buitenshuis zand in de motor. Acht uitwedstrijden leverden liefst vier nederlagen en drie gelijke spelen op, enkel bij staartploeg KV Oostende kon Antwerp vorige maand nog eens winnen. vooraf, 13 uur 15.

Kan Antwerp opnieuw de nul houden? Slechts twee keer slaagde Genk er dit seizoen niet in om te scoren, thuis tegen STVV en op bezoek bij Kortrijk. Niet meer dan een smetje, want met 60 goals na 24 speeldagen torent Genk ver boven de concurrentie uit. Union volgt als tweede al op respectabele afstand met 51 goals na 25 speeldagen. Antwerp zit aan 42 treffers, maar is dan weer de primus wat clean sheets betreft. Al 12 keer kon de the Great Old de nul houden, Genk doet het daar opvallend zwakker met 7 clean sheets. De competitieleider heeft anderzijds het minste aantal goals geslikt in 1A met 22 stuks tegenover 23 voor Antwerp. vooraf, 13 uur 14.



Antwerp zit aan 42 treffers, maar is dan weer de primus wat clean sheets betreft. Al 12 keer kon de the Great Old de nul houden, Genk doet het daar opvallend zwakker met 7 clean sheets. De competitieleider heeft anderzijds het minste aantal goals geslikt in 1A met 22 stuks tegenover 23 voor Antwerp.

Oninneembaar fort. Iets rapen in de Cegeka Arena, enkel STVV slaagde daar dit seizoen in. Begin september kon de Limburgse buur Genk op een 0-0-gelijkspel houden. In de overige 11 thuiswedstrijden pakte Genk steevast de volle buit en maakte het gemiddeld 2,75 doelpunten/match. vooraf, 13 uur 12.

De groep is nu niet bezig met een geweldige zaak doen in het klassement. Wel met Antwerp kloppen. Wouter Vrancken. vooraf, 13 uur 11.

Pittig parcours. Antwerp hield de voorbije twee speeldagen twee keer de nul, maar kwam ook zelf niet tot scoren tegen Anderlecht en Club Brugge. Met 11 op 18 heeft het team van Mark van Bommel zo zijn start in het nieuwe jaar een beetje gemist, al kreeg de club ook een pittige reeks voorgeschoteld. Naast Club Brugge trof het de voorbije weken met AA Gent, Union en Standard nog drie teams uit de top zes en met Genk wacht er nu nog ééntje. Het zorgt er wel voor dat Antwerp de komende maanden een op papier relatief makkelijk parcours heeft in de laatste negen speeldagen van de reguliere competitie. vooraf, 13 uur 04.



Naast Club Brugge trof het de voorbije weken met AA Gent, Union en Standard nog drie teams uit de top zes en met Genk wacht er nu nog ééntje. Het zorgt er wel voor dat Antwerp de komende maanden een op papier relatief makkelijk parcours heeft in de laatste negen speeldagen van de reguliere competitie.