Leider Genk en uitdager Antwerp kijken mekaar in de ogen in zondagse topper

Met 13 op 15 kan autoritaire leider Genk met vertrouwen de komst van Antwerp afwachten. The Great Old kon zijn voorbije twee wedstrijden niet winnen, maar trekt zich wel op aan het feit dat het de laatste ploeg is die Genk kon kloppen: met stevige 0-3-cijfers in de beker. Volg de topper live om 13.30 uur.