Union op missie in Brugge: laatste zege tegen Club dateert van oktober... 1964

vooraf, 09 uur 43. Club mist Jutgla en Skov Olsen. Scott Parker heeft een fitte kern op Jutgla (bekken/buikspier) en Skov Olsen (heup) na. Parker hoopt ze te recupereren voor Benfica dinsdag. In de vorige match tegen Antwerp was er voor het eerst sinds lang nog eens een clean sheet. "Het was het werk van de hele ploeg, ik was tevreden over hoe we als een eenheid hebben verdedigd. Dat is de stabiele basis van alles." "We weten dat Union weinig of niets weggeeft, maar zelf willen we natuurlijk ook goals maken." Krijgt Jaremtsjoek nog eens een kans diep of wordt het weer Lang? .