LIVE: Vanaken kopt Club Brugge net voor rust weer op gelijke hoogte

rust, 21 uur 33. Rusten. Jan Boterberg stuurt de mannen naar binnen. Een verschroeiende start van Club leverde niks op, Lapoussin opende de score voor de bezoekers na dominant voetbal. Hans Vanaken had iets opgestoken van de tegenstander en deed dat net voor rust op bijna identieke manier. .

eerste helft, minuut 45. Oh oh Amani Lazare komt hier goed weg met geel. Onyedika gaat na duel op de bal liggen en moet nog een trap van de Unionist verwerken. De refs vinden rood niet nodig. .

Kopk(H)ans. Vanaken had dit seizoen nog niet met het hoofd gescoord. Zijn doelpunt brengt daar verandering in. . eerste helft, minuut 45.

eerste helft, minuut 42. Het is gaandeweg stiller en stiller geworden in Jan Breydel. Peter Vandenbempt op Radio 1.

eerste helft, minuut 37. Pikant. De Engelsen zouden het spel van Union 'tasty' noemen. Vanaken krijgt een beuk te verwerken van Nieuwkoop, Moris maakt misbaar over de manier waarop Buchanan in duel gaat. .

eerste helft, minuut 31. Zoeken naar Godeau. De VAR laat iedereen zweten door spel even te pauzeren en naar wat beelden te kijken. Welke beelden, welke fout (welke match?) is niet duidelijk. We spelen, onder boegeroep. .