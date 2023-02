LIVE: STVV schrikt Anderlecht op met aanvalsgolf kort na rust

De strijd om de Europe play-offs. Dat is het thema van de wedstrijd tussen Anderlecht en STVV. Paars-wit hoopt na zijn 7 op 9 op een nieuwe driepunter, in dat geval nadert het tot op één punt van de top 8. STVV kan bij een zege zelfs naar plek 6 in de stand springen. Volg het live om 16 uur.