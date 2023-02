LIVE om 19.15 u: Aanwinst Vertessen start voor het eerst in de basis bij Union

clock 18:32

vooraf, 18 uur 32. Vertessen debuteert in basiself. Tegen Antwerp kon hij in de beker al debuteren bij Union, vandaag start Yorbe Vertessen ook voor het eerst in de basis. De aanwinst start voorin naast Boniface - op de plek van de vertrokken Vanzeir dus. Achteraan en op het middenveld voert Geraerts nog vier wissels door in vergelijking met de wedstrijd tegen Antwerp. Van der Heyden en Kandouss beginnen op de bank, Sykes en Machida zijn in de defensie hun vervangers. Op het middenveld worden Lapoussin en Lazare in de basis geruild voor Puertas en Adingra. .