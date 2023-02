Wisselvallig OHL knokt voor plekje in de play-offs, Seraing voor het behoud

clock 14:04 vooraf, 14 uur 04. Seraing met de moed der wanhoop. 15 punten uit 23 wedstrijden. Het rapport van rode lantaarn Seraing is niet om over naar huis te schrijven. De Luikenaars konden dit seizoen amper vier keer winnen, maar toch is in principe alles nog speelbaar in de degradatiestrijd. Bij winst tegen OHL kan Seraing vanavond zelfs naast KV Oostende komen in de stand. Zulte Waregem en Eupen staan respectievelijk vijf en zes punten boven de Luikenaars in de stand, ook zij zijn dus nog niet helemaal uit zicht. . Seraing met de moed der wanhoop 15 punten uit 23 wedstrijden. Het rapport van rode lantaarn Seraing is niet om over naar huis te schrijven. De Luikenaars konden dit seizoen amper vier keer winnen, maar toch is in principe alles nog speelbaar in de degradatiestrijd. Bij winst tegen OHL kan Seraing vanavond zelfs naast KV Oostende komen in de stand. Zulte Waregem en Eupen staan respectievelijk vijf en zes punten boven de Luikenaars in de stand, ook zij zijn dus nog niet helemaal uit zicht.

clock 14:02 vooraf, 14 uur 02. Het is frustrerend dat we de voorbije weken niet hebben gepakt waar we recht op hadden, maar we moeten niet de zielenpoot uithangen. Het is aan ons om nog dieper te gaan dan dat we al deden. OHL-coach Marc Brys. Het is frustrerend dat we de voorbije weken niet hebben gepakt waar we recht op hadden, maar we moeten niet de zielenpoot uithangen. Het is aan ons om nog dieper te gaan dan dat we al deden. OHL-coach Marc Brys

clock 14:00 vooraf, 14 uur . Wisselvallig OHL. OH Leuven stond dit seizoen lang in de top acht, maar sinds de WK-break loopt het minder bij de Leuvenaars. Het spel onder coach Marc Brys is meestal wel goed, maar de resultaten blijven uit. Sinds die WK-break werd er tweemaal verloren, driemaal gelijk gespeeld en slechts één keer gewonnen. Kan het vanavond nog eens zegevieren? In de strijd om de Europe play-offs is een driepunter alvast welkom. . Wisselvallig OHL OH Leuven stond dit seizoen lang in de top acht, maar sinds de WK-break loopt het minder bij de Leuvenaars. Het spel onder coach Marc Brys is meestal wel goed, maar de resultaten blijven uit. Sinds die WK-break werd er tweemaal verloren, driemaal gelijk gespeeld en slechts één keer gewonnen. Kan het vanavond nog eens zegevieren? In de strijd om de Europe play-offs is een driepunter alvast welkom.

