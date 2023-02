LIVE: Seraing laat Ricca de gelijkmaker binnen koppen op een hoekschop

Fase per fase

clock 81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij RFC Seraing, Valentin Guillaume erin, Marius Mouandilmadji eruit wissel substitution out Marius Mouandilmadji substitution in Valentin Guillaume

clock 80' tweede helft, minuut 80. Tamari weet opnieuw niet te scoren. Tamari gaat niet goed slapen als OHL niet wint vanavond. Net als daarnet schotelt Thorsteinsson hem een prima schietkans aan. Tamari staat alleen voor doel, maar mikt te veel naar de hoek. Dus naast! . Tamari weet opnieuw niet te scoren Tamari gaat niet goed slapen als OHL niet wint vanavond. Net als daarnet schotelt Thorsteinsson hem een prima schietkans aan. Tamari staat alleen voor doel, maar mikt te veel naar de hoek. Dus naast!

clock 79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij OH Leuven, Nachon Nsingi erin, Siebe Schrijvers eruit wissel substitution out Siebe Schrijvers substitution in Nachon Nsingi

clock 79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij OH Leuven, Dylan Ouédraogo erin, Joren Dom eruit wissel substitution out Joren Dom substitution in Dylan Ouédraogo

clock 78' tweede helft, minuut 78. Dom en Schrijvers naar de kant. Ouedraogo en Nsingi krijgen ruim tien minuten om te helpen nog iets uit de brand te slepen. . Dom en Schrijvers naar de kant Ouedraogo en Nsingi krijgen ruim tien minuten om te helpen nog iets uit de brand te slepen.

clock 74' tweede helft, minuut 74. Tamari, wat laat je liggen? Tamari krijgt een prima schietkans, maar knalt recht op doelman Dietsch. Hij heeft alle tijd en ruimte, en staat dicht bij het doel. Dit soort kansen moet binnen als je dit soort kansarmen matchen wilt winnen. . Tamari, wat laat je liggen? Tamari krijgt een prima schietkans, maar knalt recht op doelman Dietsch. Hij heeft alle tijd en ruimte, en staat dicht bij het doel. Dit soort kansen moet binnen als je dit soort kansarmen matchen wilt winnen.

clock 72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij RFC Seraing, Gérald Kilota erin, Morgan Poaty eruit wissel substitution out Morgan Poaty substitution in Gérald Kilota

clock 71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij RFC Seraing, Sambou Sissoko erin, Stève Mvoué eruit wissel substitution out Stève Mvoué substitution in Sambou Sissoko

clock 69' tweede helft, minuut 69. OHL probeert druk op de ketel te krijgen. Thorsteinsson zorgt opnieuw voor een moment van opschudding met een goed geplaatst schot over de grond. Net naast. De bezoekers beseffen dat het met harken en wroeten moet op dit zware veld, maar zijn wel de ploeg die blijven proberen. Seraing stelt momenteel alweer teleur. . OHL probeert druk op de ketel te krijgen Thorsteinsson zorgt opnieuw voor een moment van opschudding met een goed geplaatst schot over de grond. Net naast. De bezoekers beseffen dat het met harken en wroeten moet op dit zware veld, maar zijn wel de ploeg die blijven proberen. Seraing stelt momenteel alweer teleur.

clock 65' tweede helft, minuut 65. Een schicht van Dom. Uit het niets bijna een prachtdoelpunt. Dom voelt het kriebelen en haalt staalhard uit vanop zo een 30 meter. Wat scheelt het? Een paar centimeters. . Een schicht van Dom Uit het niets bijna een prachtdoelpunt. Dom voelt het kriebelen en haalt staalhard uit vanop zo een 30 meter. Wat scheelt het? Een paar centimeters.

clock 62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij OH Leuven, Thibault Vlietinck erin, Sofian Kiyine eruit wissel substitution out Sofian Kiyine substitution in Thibault Vlietinck

clock 62' tweede helft, minuut 62. Eerste wissel: Vlietinck in de plaats van Kiyine. Ongeveer een uur heeft OHL gewacht om te wisselen. Kiyine verdwijnt, Vlietinck komt in zijn plaats. Mogelijk heeft het zware veld daar iets mee te maken, want de regen maakt er een drassige akker van. . Eerste wissel: Vlietinck in de plaats van Kiyine Ongeveer een uur heeft OHL gewacht om te wisselen. Kiyine verdwijnt, Vlietinck komt in zijn plaats. Mogelijk heeft het zware veld daar iets mee te maken, want de regen maakt er een drassige akker van.

clock 60' tweede helft, minuut 60. Pluim voor Pletinckx. Pletinckx is al heel de wedstrijd sterk bezig in de defensie van OHL. Dat toont hij opnieuw bij een counter van Seraing. Marius probeert Pleticnkx voorbij te gaan, maar dat laat de nummer 28 van Leuven niet gebeuren, want anders lag alles open. . Pluim voor Pletinckx Pletinckx is al heel de wedstrijd sterk bezig in de defensie van OHL. Dat toont hij opnieuw bij een counter van Seraing. Marius probeert Pleticnkx voorbij te gaan, maar dat laat de nummer 28 van Leuven niet gebeuren, want anders lag alles open.

clock 59' tweede helft, minuut 59. Leuven is enkel gevaarlijk op corners. Een hoekschop voor de bezoekers schiet door en komt voor de voeten van Kiyine. Zijn laag schot vertrekt veelbelovend, maar Mbow gooit zich nog in de baan van de bal. Dat was nodig. . Leuven is enkel gevaarlijk op corners Een hoekschop voor de bezoekers schiet door en komt voor de voeten van Kiyine. Zijn laag schot vertrekt veelbelovend, maar Mbow gooit zich nog in de baan van de bal. Dat was nodig.

clock 55' tweede helft, minuut 55. Aanval van OHL moet zich in de match knokken. Bij OHL geeft het aanvallende compartiment niet thuis voorlopig. Thorsteinsson en Gonzalez komen nauwelijks aan de bal en hetzelfde geldt voor Tamari, die nu uitpakt met een veel te hoog afstandsschot. . Aanval van OHL moet zich in de match knokken Bij OHL geeft het aanvallende compartiment niet thuis voorlopig. Thorsteinsson en Gonzalez komen nauwelijks aan de bal en hetzelfde geldt voor Tamari, die nu uitpakt met een veel te hoog afstandsschot.

clock 49' tweede helft, minuut 49. Seraing met goede intenties. We zien goede intenties bij Seraing in het begin van de tweede helft. Naar het voorbeeld van de eerste helft, eigenlijk. Voor grote kansen zorgt dat voorlopig niet omdat Patris en Pletinckx goed staan te verdedigen. . Seraing met goede intenties We zien goede intenties bij Seraing in het begin van de tweede helft. Naar het voorbeeld van de eerste helft, eigenlijk. Voor grote kansen zorgt dat voorlopig niet omdat Patris en Pletinckx goed staan te verdedigen.

clock 47' Gele kaart voor Marius Mouandilmadji van RFC Seraing tijdens tweede helft, minuut 47 yellow card Marius Mouandilmadji RFC Seraing

clock 47' tweede helft, minuut 47. Eerste geel. De tweede helft begint met de eerste gele kaart van de match. Marius Mouandilmadji zwaait met zijn arm in het gezicht van doelpuntenmaker Ricca. Opzet is er niet in het spel, maar pijn kan het wel doen. . Eerste geel De tweede helft begint met de eerste gele kaart van de match. Marius Mouandilmadji zwaait met zijn arm in het gezicht van doelpuntenmaker Ricca. Opzet is er niet in het spel, maar pijn kan het wel doen.

clock 45' tweede helft tweede helft, minuut 45 match begonnen