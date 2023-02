Straks LIVE: Oostende en Anderlecht hebben punten nodig, Slimani op bank van paars-wit

clock 20:35 vooraf, 20 uur 35. Slimani is volledig fit. Het enige probleem is dat hij nog maar één keer kon meetrainen. Maar we zullen hem vandaag wel al in actie zien. Brian Riemer, coach Anderlecht. Slimani is volledig fit. Het enige probleem is dat hij nog maar één keer kon meetrainen. Maar we zullen hem vandaag wel al in actie zien. Brian Riemer, coach Anderlecht

clock 20:32 Oostendse zeef. Met 51 tegendoelpunten heeft KV Oostende de slechtste defensie van de Jupiler Pro League. Anderlecht, dat dit seizoen moeilijk scoort, kan misschien putten uit die statistiek. . vooraf, 20 uur 32. statistics Oostendse zeef Met 51 tegendoelpunten heeft KV Oostende de slechtste defensie van de Jupiler Pro League. Anderlecht, dat dit seizoen moeilijk scoort, kan misschien putten uit die statistiek.

clock 20:26 vooraf, 20 uur 26. Oostende wanhopig op zoek naar punten. Na een 0 op 18 kon KV Oostende vorige week nog eens een puntje sprokkelen. Op het veld van Kortrijk werd het 2-2. De laatste zege in de competitie dateert wel al van 6 november. In de stand zitten de Kustboys al weken in de rode zone, maar de achterstand op degradatieconcurrenten Kortrijk, Eupen en Zulte Waregem is nog speelbaar. Met nog elf speeldagen voor de boeg begint de tijd wel te dringen. Een zege vanavond tegen Anderlecht zou de ploeg van Dominik Thalhammer wel kunnen lanceren. . Oostende wanhopig op zoek naar punten Na een 0 op 18 kon KV Oostende vorige week nog eens een puntje sprokkelen. Op het veld van Kortrijk werd het 2-2. De laatste zege in de competitie dateert wel al van 6 november. In de stand zitten de Kustboys al weken in de rode zone, maar de achterstand op degradatieconcurrenten Kortrijk, Eupen en Zulte Waregem is nog speelbaar. Met nog elf speeldagen voor de boeg begint de tijd wel te dringen. Een zege vanavond tegen Anderlecht zou de ploeg van Dominik Thalhammer wel kunnen lanceren.

clock 20:25 vooraf, 20 uur 25. Het is normaal dat we onder druk staan. We spelen tegen een sterke tegenstander, die de laatste tijd onder zijn niveau speelt. Het is jammer dat Hornby er niet bij is, want hij is sleutelpion. Dominik Thalhammer, coach Oostende. Het is normaal dat we onder druk staan. We spelen tegen een sterke tegenstander, die de laatste tijd onder zijn niveau speelt. Het is jammer dat Hornby er niet bij is, want hij is sleutelpion. Dominik Thalhammer, coach Oostende

clock 20:10 vooraf, 20 uur 10. Anderlecht onder druk. De resultaten van de voorbije weken - winst in Seraing en een puntendeling tegen Antwerp - hebben Anderlecht een klein beetje moed gegeven, maar de storm in het Astridpark is nog lang niet voorbijgewaaid. De nieuwe supportersprotesten aan het adres van niet-uitvoerend voorzitter Wouter Vandenhaute hebben opnieuw voor druk gezorgd. Ook de spelers van coach Riemer zullen die voelen. De Brusselaars staan voor een levensbelangrijke maand: in de competitiematchen tegen Oostende, STVV en Kortrijk is enkel de zege goed genoeg, om nog maar te zwijgen over het tweeluik in de Conference League tegen Loedogorets. Als klap op de vuurpijl sluit RSCA februari af met de Clasico tegen Standard. . Anderlecht onder druk De resultaten van de voorbije weken - winst in Seraing en een puntendeling tegen Antwerp - hebben Anderlecht een klein beetje moed gegeven, maar de storm in het Astridpark is nog lang niet voorbijgewaaid. De nieuwe supportersprotesten aan het adres van niet-uitvoerend voorzitter Wouter Vandenhaute hebben opnieuw voor druk gezorgd. Ook de spelers van coach Riemer zullen die voelen. De Brusselaars staan voor een levensbelangrijke maand: in de competitiematchen tegen Oostende, STVV en Kortrijk is enkel de zege goed genoeg, om nog maar te zwijgen over het tweeluik in de Conference League tegen Loedogorets. Als klap op de vuurpijl sluit RSCA februari af met de Clasico tegen Standard.

clock 20:05 vooraf, 20 uur 05. Geen Hornby bij KVO. Eén wissel te bespeuren in het elftal van coach Dominik Thalhammer. Fraser Hornby heeft last aan de hamstrings en moet verstek geven, de sterke Schot wordt voorin vervangen door Ivan Durdov. . Geen Hornby bij KVO Eén wissel te bespeuren in het elftal van coach Dominik Thalhammer. Fraser Hornby heeft last aan de hamstrings en moet verstek geven, de sterke Schot wordt voorin vervangen door Ivan Durdov.

clock 19:53 vooraf, 19 uur 53. Arnstad start, Slimani op de bank. Bij Anderlecht gingen ze op de slotdag van de transferperiode nog spits Islam Slimani halen. De ervaren Algerijn start in Oostende op de bank. Stroeykens mag in de basis beginnen. Raman is geschorst. Arnstad keert terug in de ploeg bij paars-wit na zijn schorsing, Ashimeru verdwijnt zo uit de basiself. Voor de rest zien we het type-elftal van coach Riemer. . Arnstad start, Slimani op de bank Bij Anderlecht gingen ze op de slotdag van de transferperiode nog spits Islam Slimani halen. De ervaren Algerijn start in Oostende op de bank. Stroeykens mag in de basis beginnen. Raman is geschorst. Arnstad keert terug in de ploeg bij paars-wit na zijn schorsing, Ashimeru verdwijnt zo uit de basiself. Voor de rest zien we het type-elftal van coach Riemer.

clock 13:13 vooraf, 13 uur 13. Verdeelde fans. Op sociale media komen er heel wat reacties op de nieuwe open brief. Heel wat Anderlecht-supporters scharen er zich niet achter en zetten er zich tegen af, o.a. met de hashtag #nietinmijnnaam. Ze willen de ploeg steunen in goede en kwade dagen en zijn het geklaag beu. Van de 5 fanclubs die de eerste open brief ondertekenden, blijven er nu nog 3 over. . Verdeelde fans Op sociale media komen er heel wat reacties op de nieuwe open brief. Heel wat Anderlecht-supporters scharen er zich niet achter en zetten er zich tegen af, o.a. met de hashtag #nietinmijnnaam. Ze willen de ploeg steunen in goede en kwade dagen en zijn het geklaag beu.



clock 09:16 vooraf, 09 uur 16. Heenmatch 2-0. Op de eerste speeldag van deze voetbaljaargang - op 24 juli - was Oostende de eerste tegenstander van nieuwbakken coach Felice Mazzu. 2-0 werd het in Brussel: Ashimeru en Silva maakten de goals. Die vielen telkens op het einde van een helft. . Heenmatch 2-0 Op de eerste speeldag van deze voetbaljaargang - op 24 juli - was Oostende de eerste tegenstander van nieuwbakken coach Felice Mazzu. 2-0 werd het in Brussel: Ashimeru en Silva maakten de goals. Die vielen telkens op het einde van een helft.

clock 09:13 vooraf, 09 uur 13. KVO doet het thuis goed tegen RSCA. Oostende verloor al 3 thuiswedstrijden op een rij niet tegen Anderlecht: 3-2 (2019), 2-2 (2020) en 2-2 (2021). . KVO doet het thuis goed tegen RSCA Oostende verloor al 3 thuiswedstrijden op een rij niet tegen Anderlecht: 3-2 (2019), 2-2 (2020) en 2-2 (2021).

clock 09:00 vooraf, 09 uur . Oostende en Anderlecht hebben punten nodig. Oostende en Anderlecht openen vanavond de 24e speeldag aan de kust. Beide teams hebben de punten dringend en hard nodig. Voorlaatste Oostende vecht na een dramatische 1 op 21 tegen de degradatie, Anderlecht jaagt op Play-off II en tankte met 4 op 6 wat vertrouwen. Na 6 nederlagen op een rij pakte Oostende vorig weekend een punt tegen Kortrijk, dat pas in de 89e minuut de 2-2 maakte. Het is van 6 november geleden dat KVO nog eens won. Anderlecht, pas 12e, zit ook in de hoek waar de klappen vallen. Na de 0-1-zege op Seraing en de 0-0 thuis tegen Antwerp tankte het wel een beetje vertrouwen. De top 8 is 5 punten verwijderd: Cercle Brugge is 8e met 33 punten, RSCA telt er 28. . Oostende en Anderlecht hebben punten nodig Oostende en Anderlecht openen vanavond de 24e speeldag aan de kust. Beide teams hebben de punten dringend en hard nodig.



