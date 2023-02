Oostende en Anderlecht hebben punten nodig, deel RSCA-fans vragen weer vertrek Vandenhaute

Op sociale media komen er heel wat reacties op de nieuwe open brief. Heel wat Anderlecht-supporters scharen er zich niet achter en zetten er zich tegen af, o.a. met de hashtag #nietinmijnnaam. Ze willen de ploeg steunen in goede en kwade dagen en zijn het geklaag beu. Van de 5 fanclubs die de eerste open brief ondertekenden, blijven er nu nog 3 over.

Op sociale media komen er heel wat reacties op de nieuwe open brief. Heel wat Anderlecht-supporters scharen er zich niet achter en zetten er zich tegen af, o.a. met de hashtag #nietinmijnnaam. Ze willen de ploeg steunen in goede en kwade dagen en zijn het geklaag beu. Van de 5 fanclubs die de eerste open brief ondertekenden, blijven er nu nog 3 over.

vooraf, 13 uur 12. Nieuwe open brief van deel RSCA-fans wil Vandenhaute nog steeds weg. In een open brief op 11 januari vroegen verschillende supportersverenigingen van Anderlecht het ontslag van voorzitter Wouter Vandenhaute. Die zette daarop een stap opzij van uitvoerend naar niet-uitvoerend voorzitter. Maar dat volstaat niet, luidt het in een nieuwe open brief getekend door MAO3, Fanboard en SL12. "Er is weinig veranderd. Ons vertrouwen in hem is volledig verdwenen. Uitvoerend of niet-uitvoerend, u bent niet langer onze voorzitter, Wouter. De cultuurverandering die u ons belooft, gaat vooral via uw vertrek." De fans willen wel "alle kansen geven aan CEO's Fredberg en Bornauw om orde op zaken te stellen". Tot het einde van het seizoen krijgen zij de tijd om hun onafhankelijkheid te tonen. mogen werken. Ook Jean Kindermans willen ze terug op de academie. Aan de andere aandeelhouders en bestuursleden, onder wie Marc Coucke, vraagt de brief om hun verantwoordelijkheid te nemen. De brief eindigt met de waarschuwing voor verdere acties als hun standpunt niet gerespecteerd wordt. .