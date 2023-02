LIVE: Stroeykens en Dreyer laten 0-2 liggen, Anderlecht controleert tegen Oostende

clock 64' tweede helft, minuut 64. Daar is Anderlecht nog eens. Na een geduldige opbouw kan Murillo vanop rechts voorzetten. Hij vindt Verschaeren, maar die moet vanuit een te schuine hoek proberen afdrukken, zonder resultaat. . Daar is Anderlecht nog eens. Na een geduldige opbouw kan Murillo vanop rechts voorzetten. Hij vindt Verschaeren, maar die moet vanuit een te schuine hoek proberen afdrukken, zonder resultaat.

clock 63' tweede helft, minuut 63. De Cremer wordt in zijn oortje even aangestuurd door de VAR, maar na een kort oponthoud spelen we gewoon verder. . De Cremer wordt in zijn oortje even aangestuurd door de VAR, maar na een kort oponthoud spelen we gewoon verder.

clock 61' tweede helft, minuut 61. We zien nu toch een beter Anderlecht, dat de wedstrijd onder controle heeft. Peter Vandenbempt. We zien nu toch een beter Anderlecht, dat de wedstrijd onder controle heeft. Peter Vandenbempt

clock 59' tweede helft, minuut 59. KVO is in de tweede helft nog niet in de zestien van Anderlecht geweest. Bätzner probeert het dan maar met een verre zwabberbal, waar Verbruggen toch de nodige moeite mee heeft. . KVO is in de tweede helft nog niet in de zestien van Anderlecht geweest. Bätzner probeert het dan maar met een verre zwabberbal, waar Verbruggen toch de nodige moeite mee heeft.

clock 58' tweede helft, minuut 58. Vervanging bij KV Oostende, Pierre Dwomoh erin, Sieben Dewaele eruit wissel substitution out Sieben Dewaele substitution in Pierre Dwomoh

clock 56' Gele kaart voor Matej Rodin van KV Oostende tijdens tweede helft, minuut 56 yellow card Matej Rodin KV Oostende

clock 56' tweede helft, minuut 56. Amuzu - alweer hij - vliegt ervandoor op zijn linkerflank. Rodin is rijkelijk te laat en haalt de snelheidsduivel neer. Geel is zijn deel, en vrije trap voor paars-wit. . Amuzu - alweer hij - vliegt ervandoor op zijn linkerflank. Rodin is rijkelijk te laat en haalt de snelheidsduivel neer. Geel is zijn deel, en vrije trap voor paars-wit.

clock 52' tweede helft, minuut 52. Anderlecht laat de 0-2 liggen. Vertonghen stuurt Amuzu diep met een heerlijke lange bal. Die laatste bereikt Stroeykens voor doel, die in de draai de bal er niet in krijgt. Dreyer mag het in de herneming ook eens proberen, maar de Deen trapt nipt over. . Anderlecht laat de 0-2 liggen Vertonghen stuurt Amuzu diep met een heerlijke lange bal. Die laatste bereikt Stroeykens voor doel, die in de draai de bal er niet in krijgt. Dreyer mag het in de herneming ook eens proberen, maar de Deen trapt nipt over.

clock 48' tweede helft, minuut 48. Zowel bij Anderlecht als bij Oostende is er gewisseld tijdens de rust. Arnstad - toch weer te licht bevonden - is binnengebleven bij RSCA, Ashimeru is zijn vervanger. Bij KVO is de ongelukkige Atanga eraf gehaald voor Ambrose. . Zowel bij Anderlecht als bij Oostende is er gewisseld tijdens de rust. Arnstad - toch weer te licht bevonden - is binnengebleven bij RSCA, Ashimeru is zijn vervanger. Bij KVO is de ongelukkige Atanga eraf gehaald voor Ambrose.

clock 46' tweede helft, minuut 46. Daar gaan we weer. De bal rolt opnieuw in de Diaz Arena. Kan Anderlecht doordrukken in de tweede helft, of zet Oostende de scheve situatie nog recht? . Daar gaan we weer De bal rolt opnieuw in de Diaz Arena. Kan Anderlecht doordrukken in de tweede helft, of zet Oostende de scheve situatie nog recht?

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 21:49 rust, 21 uur 49. Vervanging bij Anderlecht, Majeed Ashimeru erin, Kristian Arnstad eruit wissel substitution out Kristian Arnstad substitution in Majeed Ashimeru

clock 21:48 rust, 21 uur 48. Vervanging bij KV Oostende, Thierry Ambrose erin, David Atanga eruit wissel substitution out David Atanga substitution in Thierry Ambrose

clock 21:34 rust, 21 uur 34. Anderlecht leidt gevleid. We gaan rusten in de Diaz Arena. Oostende miste in het eerste halfuur twee reuzenkansen en werd daarvoor afgestraft: Murillo frommelde de 0-1 in doel. Anderlecht nam daarna over en kon via Amuzu nog een paar keer dreigen, maar de winger speelde het keer op keer niet goed uit. . Anderlecht leidt gevleid We gaan rusten in de Diaz Arena. Oostende miste in het eerste halfuur twee reuzenkansen en werd daarvoor afgestraft: Murillo frommelde de 0-1 in doel. Anderlecht nam daarna over en kon via Amuzu nog een paar keer dreigen, maar de winger speelde het keer op keer niet goed uit.

clock 45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

clock 44' eerste helft, minuut 44. Oostende kan nog eens in de buurt van Verbruggen komen, maar raakt niet door de paars-witte defensie. Amade probeert het wat later dan maar vanop zo'n 30 meter, maar dat levert niets op. Oostende wil wel, maar het mist kwaliteit. . Oostende kan nog eens in de buurt van Verbruggen komen, maar raakt niet door de paars-witte defensie. Amade probeert het wat later dan maar vanop zo'n 30 meter, maar dat levert niets op. Oostende wil wel, maar het mist kwaliteit.

clock 42' eerste helft, minuut 42. Al het gevaar van Anderlecht gaat over de linkerkant. Dreyer zit voorlopig niet in de wedstrijd. Peter Vandenbempt. Al het gevaar van Anderlecht gaat over de linkerkant. Dreyer zit voorlopig niet in de wedstrijd. Peter Vandenbempt

clock 40' eerste helft, minuut 40. Het doelpunt van Anderlecht heeft de Brusselaars wel bevrijd. De bezoekers domineren nu in balbezit, Oostende moet terugplooien. . Het doelpunt van Anderlecht heeft de Brusselaars wel bevrijd. De bezoekers domineren nu in balbezit, Oostende moet terugplooien.