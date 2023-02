Anderlecht en Oostende strijden vanavond om broodnodige punten

Op de eerste speeldag van deze voetbaljaargang - op 24 juli - was Oostende de eerste tegenstander van nieuwbakken coach Felice Mazzu. 2-0 werd het in Brussel: Ashimeru en Silva maakten de goals. Die vielen telkens op het einde van een helft.

vooraf, 09 uur 16. Heenmatch 2-0. Op de eerste speeldag van deze voetbaljaargang - op 24 juli - was Oostende de eerste tegenstander van nieuwbakken coach Felice Mazzu. 2-0 werd het in Brussel: Ashimeru en Silva maakten de goals. Die vielen telkens op het einde van een helft. .

clock 09:00

vooraf, 09 uur . Oostende en Anderlecht hebben punten nodig. Oostende en Anderlecht openen vanavond de 24e speeldag aan de kust. Beide teams hebben de punten dringend en hard nodig. Voorlaatste Oostende vecht na een dramatische 1 op 21 tegen de degradatie, Anderlecht jaagt op Play-off II en tankte met 4 op 6 wat vertrouwen. Na 6 nederlagen op een rij pakte Oostende vorig weekend een punt tegen Kortrijk, dat pas in de 89e minuut de 2-2 maakte. Het is van 6 november geleden dat KVO nog eens won. Anderlecht, pas 12e, zit ook in de hoek waar de klappen vallen. Na de 0-1-zege op Seraing en de 0-0 thuis tegen Antwerp tankte het wel een beetje vertrouwen. De top 8 is 5 punten verwijderd: Cercle Brugge is 8e met 33 punten, RSCA telt er 28. .