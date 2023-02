Van geen vuiltje aan de lucht naar moeizaam punt voor KV Mechelen na rood voor Schoofs

Sleutelmoment: KV Mechelen zit op rozen na een uitstekend wedstrijdbegin, maar met een domme rode kaart doet Rob Schoofs in minuut 41 zijn eigen team de duvel aan. Met een man minder staat Mechelen zo plots voor een lastige opdracht.



Man van de match: In negatieve zin Rob Schoofs. In positieve zin was Nikola Storm de exponent van het flukse Mechelse spel in de eerste helft. Met een goal en een assist deed hij evengoed als in de bekermatch van donderdag in Waregem. Met twee goals mag ook Adem Zorgane aanspraak maken op deze trofee.



Klassement: Het ene seizoen is het andere niet. Vorig jaar stonden Mechelen en Charleroi te pronken in de Europe Play-offs, nu staan ze op een kleurloze 12e en 13e plaats in de stand. De puntendeling vandaag verandert daar niets aan.