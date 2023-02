Westerlo wil aan de Kehrweg een stapje dichter bij de play-offs kruipen

Eupen heeft de voorbije wintermercato niet stilgezeten en trok vier nieuwe spelers aan. Centrale verdedigers Aleksandr Filin en Loïc Bessilé, middenvelder Brandon Baiye, die overkwam van het Franse Clermont, en ook de Spaanse aanvaller Davo, een sterkhouder van het Poolse Puchar Polski. Enkel Filin zit nog niet in de wedstrijdkern vandaag.

vooraf, 13 uur 34. Versterkt Eupen. Eupen heeft de voorbije wintermercato niet stilgezeten en trok vier nieuwe spelers aan. Centrale verdedigers Aleksandr Filin en Loïc Bessilé, middenvelder Brandon Baiye, die overkwam van het Franse Clermont, en ook de Spaanse aanvaller Davo, een sterkhouder van het Poolse Puchar Polski. Enkel Filin zit nog niet in de wedstrijdkern vandaag. .

clock 13:30

vooraf, 13 uur 30. Matchday. Eupen krijgt deze avond Westerlo op de bezoek aan de Kehrweg. De Panda's kwam woensdag nog in actie tijdens de inhaalmatch tegen leider Genk en kon er zowaar een punt veroveren. Een opsteker voor Eupen, dat volop in de degradatiestrijd zit. Westerlo kon vorige week tegen KV Mechelen nog eens winnen na drie wedstrijden zonder zege. In Duitstalig België willen de jongens van Jonas De Roeck opnieuw toeslaan. .