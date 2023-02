LIVE: Stef Peeters maakt vanop de stip gelijk voor Eupen, Westerlo wankelt

De bank van Westerlo ontploft. Nene Dorgeles wordt neergehaald in de zestien, maar Denil ziet er geen erg in. Ook de VAR geeft geen krimp.

Moser is de drukstbezochte doelman vandaag. Deze keer is het een vrije trap van Van Eenoo die de Duitser moet gaan stoppen. Niet al te moeilijk, maar wel nodig.

clock 76'

tweede helft, minuut 76. Bij Eupen is nog een winteraanwinst erin gekomen. Antonio Davo is een Spaanse spits, Edward Still wil de drie punten thuis houden. .