Eupen viert puntje tegen Westerlo als een overwinning

Edward Still (Eupen): "We pakken een goed punt, tegen een hele goede ploeg. Het was vandaag eerst belangrijk om dat punt thuis te houden, in plaats van zes-zeven spelers vooruit te gaan sturen. Ik zie aan de kwaliteit van de prestaties vandaag en tegen Genk woensdag dat de drie punten eraan komen. We gaan op dezelfde manier verder tegen Mechelen, en het onze tegenstanders vooral moeilijk maken. Ik ben niet naar hier gekomen om mooi voetbal te spelen, wel om Eupen in eerste te houden."



Jonas De Roeck (Westerlo): "Het was een heel intense partij, ik ben heel tevreden van mijn ploeg. Op een zwaar veld toch voetballend eruit willen komen. Maar er zijn natuurlijk die discutabele fases. Het was een barslechte wedstrijd van de arbitrage. In de eerste en in de tweede helft verdienen we een penalty te krijgen. Ik wil altijd de fout eerst bij onself zoeken en we hebben er gemaakt, maar vandaag staan we machteloos tegenover de mensen in het busje."