LIVE: Paintsil brengt Genk tegen de gang van het spel in langszij

clock 23' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 23 door Joseph Paintsil van KRC Genk. 1, 1. goal KAA Gent KRC Genk 26' 1 1

clock 23' eerste helft, minuut 23. Paintsil maakt gelijk! Halfweg de eerste helft hangen de bordjes weer gelijk. Paintsil wordt goed diep gestuurd door Hrosovsky, omspeelt Nardi en werkt dan koelbloedig af. Alles te herdoen in de Ghelamco Arena. . Paintsil maakt gelijk! Halfweg de eerste helft hangen de bordjes weer gelijk. Paintsil wordt goed diep gestuurd door Hrosovsky, omspeelt Nardi en werkt dan koelbloedig af. Alles te herdoen in de Ghelamco Arena.

clock 19' eerste helft, minuut 19. De Sart net niet. Gent lijkt helemaal bevrijd. Na een knap opgebouwde aanval gooit Cuypers de bal mooi aangesneden voor doel. De Sart kan bijna binnentikken aan de tweede paal, maar wordt net voldoende gehinderd. Genk heeft voorlopig geen antwoord na de tegentreffer. . De Sart net niet Gent lijkt helemaal bevrijd. Na een knap opgebouwde aanval gooit Cuypers de bal mooi aangesneden voor doel. De Sart kan bijna binnentikken aan de tweede paal, maar wordt net voldoende gehinderd. Genk heeft voorlopig geen antwoord na de tegentreffer.

clock 14' eerste helft, minuut 14. Na de openingsgoal van Hong is Gent gewoon blijven kamperen op de helft van Genk. Tom Boudeweel op Radio 1. Na de openingsgoal van Hong is Gent gewoon blijven kamperen op de helft van Genk. Tom Boudeweel op Radio 1

clock 13' eerste helft, minuut 13. Genk leek het laken naar zich toe te trekken in de openingsminuten, maar moet nu achteruit. Het is de thuisploeg die nu op zijn elan doorgaat. . Genk leek het laken naar zich toe te trekken in de openingsminuten, maar moet nu achteruit. Het is de thuisploeg die nu op zijn elan doorgaat.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Genk onder druk. De openingsgoal heeft Gent duidelijk vertrouwen gegeven. Torunarigha brengt de bal goed voor doel en daar probeert Castro-Montes het in één keer. Zijn volley gaat over, maar toch weer een waarschuwing voor Genk waar het achteraan niet al te stabiel oogt. . Genk onder druk De openingsgoal heeft Gent duidelijk vertrouwen gegeven. Torunarigha brengt de bal goed voor doel en daar probeert Castro-Montes het in één keer. Zijn volley gaat over, maar toch weer een waarschuwing voor Genk waar het achteraan niet al te stabiel oogt.

clock 9' eerste helft, minuut 9.

clock 9' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 9 door Hong Hyun-seok van KAA Gent. 1, 0. goal KAA Gent KRC Genk 26' 1 0

clock 9' eerste helft, minuut 9. Eerste kans meteen raak! Gent komt een eerste keer piepen in de zestien en het is meteen raak! Prima gelanceerd door Castro-Montes legt Cuypers de bal knap terug op Hong en die werkt het al even goed af. Droomstart voor Gent, dat zich dodelijk efficiënt toont. . Eerste kans meteen raak! Gent komt een eerste keer piepen in de zestien en het is meteen raak! Prima gelanceerd door Castro-Montes legt Cuypers de bal knap terug op Hong en die werkt het al even goed af. Droomstart voor Gent, dat zich dodelijk efficiënt toont.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Samatta heeft verzorging nodig na een duel met Ngadeu. Eerder lag ook Paintsil al even tegen de mat. Het zorgt ervoor dat de wedstrijd niet echt op gang komt. . Samatta heeft verzorging nodig na een duel met Ngadeu. Eerder lag ook Paintsil al even tegen de mat. Het zorgt ervoor dat de wedstrijd niet echt op gang komt.

clock 3' eerste helft, minuut 3. Genk versiert al meteen een vrije trap schuin voor doel, na een stevige overtreding van Castro-Montes. Trésor dropt de bal in de zestien, maar daar mist Samatta zijn controle. Genk neemt het initiatief in de beginfase. . Genk versiert al meteen een vrije trap schuin voor doel, na een stevige overtreding van Castro-Montes. Trésor dropt de bal in de zestien, maar daar mist Samatta zijn controle. Genk neemt het initiatief in de beginfase.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 18:32 eerste helft, 18 uur 32. Aftrap. Racing Genk laat de bal rollen in de Ghelamco Arena. Kan de leider bij Gent weer aanknopen met de zege? . Aftrap Racing Genk laat de bal rollen in de Ghelamco Arena. Kan de leider bij Gent weer aanknopen met de zege?

clock 18:16 vooraf, 18 uur 16. Onderlinge duels. In de heenronde leek AA Gent op weg naar een punt op bezoek bij Racing Genk, maar een late goal van Heynen besliste er anders over. Vorig seizoen kende Gent meer succes tegen de Limburgse ploeg. In de reguliere competitie boekte het een 6 op 6, in de Europa League play-offs verdeelden beide ploegen de buit met elk een uitzege. . Onderlinge duels In de heenronde leek AA Gent op weg naar een punt op bezoek bij Racing Genk, maar een late goal van Heynen besliste er anders over. Vorig seizoen kende Gent meer succes tegen de Limburgse ploeg. In de reguliere competitie boekte het een 6 op 6, in de Europa League play-offs verdeelden beide ploegen de buit met elk een uitzege.

clock 18:02 vooraf, 18 uur 02. We moeten erin geloven dat we iets kunnen rapen tegen Genk. We spelen thuis, dus ik hoop dat het publiek zich achter de ploeg zal zetten. We moeten meer brengen dan vorige week en minder cadeaus weggeven zoals tegen Cercle. Hein Vanhaezebrouck. We moeten erin geloven dat we iets kunnen rapen tegen Genk. We spelen thuis, dus ik hoop dat het publiek zich achter de ploeg zal zetten. We moeten meer brengen dan vorige week en minder cadeaus weggeven zoals tegen Cercle. Hein Vanhaezebrouck

clock 18:01 vooraf, 18 uur 01. Sterke defensies tegenover elkaar. Zowel AA Gent als Racing Genk kan buigen op een sterke defensie. Genk heeft het beste rapport in 1A met slechts 20 tegendoelpunten, gevolgd door Antwerp met 23 tegendoelpunten. Gent incasseerde al 24 goals en heeft daarmee de op twee na beste defensie. . Sterke defensies tegenover elkaar Zowel AA Gent als Racing Genk kan buigen op een sterke defensie. Genk heeft het beste rapport in 1A met slechts 20 tegendoelpunten, gevolgd door Antwerp met 23 tegendoelpunten. Gent incasseerde al 24 goals en heeft daarmee de op twee na beste defensie.

clock 17:59 vooraf, 17 uur 59. Samatta is een totaal ander type spits dan Onuachu, maar hij heeft zeker ook zijn kwaliteiten. Onuachu komt geregeld in de bal, terwijl Samatta meer een lopende spits is. Hij moet zich aanpassen, maar wij ook en hem zo goed mogelijk gebruiken. Wouter Vrancken. Samatta is een totaal ander type spits dan Onuachu, maar hij heeft zeker ook zijn kwaliteiten. Onuachu komt geregeld in de bal, terwijl Samatta meer een lopende spits is. Hij moet zich aanpassen, maar wij ook en hem zo goed mogelijk gebruiken. Wouter Vrancken

clock 17:59 vooraf, 17 uur 59. Sterke uitreputatie. Buitenshuis liet Genk dit seizoen nog maar drie keer punten liggen. Op de openingsspeeldag ging het onderuit bij Club Brugge. Ook op bezoek bij KV Kortrijk bleef het met lege handen achter en in Eupen moest het deze week dus vrede nemen met een punt. . Sterke uitreputatie Buitenshuis liet Genk dit seizoen nog maar drie keer punten liggen. Op de openingsspeeldag ging het onderuit bij Club Brugge. Ook op bezoek bij KV Kortrijk bleef het met lege handen achter en in Eupen moest het deze week dus vrede nemen met een punt.

clock 17:55 vooraf, 17 uur 55.